Diego Fernández, ingeniero bioquímico, reveló por qué la ropa blanca se pone amarilla y cómo dejarla como nueva.

La ropa blanca se puede poner amarilla por diferentes motivos, no solamente por estar vieja. Diego Fernández, ingeniero bioquímico, reveló las razones detrás de esto y cuál es la solución casera para evitar que siga arruinando la ropa blanca.

Las camisas y remeras blancas suelen ponerse amarillas con el paso del tiempo, especialmente en la zona de las axilas. La ropa blanca es muy versátil y elegante, y es por esto que todos quieren tener disponible las prendas de este color para usar en cualquier momento, ya sea para ir a trabajar o para salir. Sin embargo, es muy delicada, ya que las manchas amarillas pueden aparecer de un día para el otro, resultando muy frustrantes y difíciles de remover.

Afortunadamente, el experto asegura que tiene una solución: el percabonato de sodio. Además, precisó que la principal razón por la que la ropa blanca se pone amarilla es por la acumulación de transpiración y aceites corporales, que se adhieren a las fibras de los tejidos. Estos residuos reaccionan frente al oxígeno y se oxidan, generando ese tono amarillento.

El cloro también es un factor importante. Este producto es muy agresivo y destruye los pigmentos blancos y naturales de la tela. Por esta razón, Diego aconseja usar percarbonato de sodio, un producto mucho más suave y efectivo para blanquear la ropa blanca que se puso amarilla.

Cómo sacar las manchas amarillas de la ropa blanca