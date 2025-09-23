El truco con sal y limón para desinfectar la tabla de madera en pocos minutos.

Las tablas de cortar de madera son un elemento indispensable en cualquier cocina. Sin embargo, con el uso frecuente se convierten en un terreno fértil para bacterias, absorben olores y acumulan manchas que resultan difíciles de quitar. Aunque existen productos de limpieza especializados, no siempre es necesario recurrir a químicos costosos o abrasivos. La buena noticia es que un truco casero, económico y completamente natural puede ayudarte a mantenerlas en perfecto estado: la combinación de sal gruesa y limón.

Este método no solo elimina gérmenes de manera eficaz, sino que también prolonga la vida útil de la tabla y le otorga un aroma fresco y agradable. Su aplicación es sencilla y requiere apenas unos minutos.

Paso a paso del procedimiento para limpiar la tabla de madera:

Prepará los materiales. Tené a mano la tabla previamente libre de restos de comida, sal gruesa, un limón fresco y un cepillo o esponja suave. Espolvoreá sal. Distribuí una capa uniforme de sal gruesa sobre la superficie. La sal actuará como exfoliante natural, ayudando a remover residuos incrustados. Frotá con limón. Cortá el limón por la mitad y utilizalo para frotar la sal contra la madera. Al hacerlo, exprimí un poco de jugo: el ácido cítrico potencia la acción desinfectante y neutraliza olores. Dejá actuar y enjuagá. Esperá entre 5 y 10 minutos, enjuagá con agua tibia y secá muy bien la tabla antes de guardarla para evitar la humedad.

Limpiar la tabla de madera evita la contaminación de bacterias.

Este truco es una forma rápida, práctica y sustentable de cuidar tus utensilios de madera. Al incorporar este hábito en tu rutina, no solo garantizás una cocina más higiénica, sino que también alargás la vida de tu tabla, manteniéndola limpia y lista para acompañarte en todas tus preparaciones.