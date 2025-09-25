Chau ollas negras: este potente desengrasante casero se prepara con 2 ingredientes y las deja relucientes.

Existe un truco de limpieza con ingredientes caseros que es ideal para limpiar las ollas y dejarlas como nuevas. No es necesario que gastes grandes cantidades de dinero en productos que te prometen dejar tus utensilios resplandecientes. Basta con conocer los ingredientes caseros indicados para obtener los mismos resultados.

Este truco consiste en mezclar detergente con cáscaras de huevo, dos cosas que seguramente tenés en tu casa. Aunque pueda sonar extraño, ambos ingredientes tienen propiedades que funcionan muy bien para limpiar ollas si se utilizan juntas. Es una alternativa económica pero muy efectiva para dejarlas como nuevas.

Cómo limpiar las ollas con detergente y cáscaras de huevo

Esta combinación actúa como un potente desengrasante, ya que elimina el hollín, un residuo de color negro que se adhiere a la superficie de las ollas. También funciona muy bien para despegar la grasa quemada que queda cuando cocinás.

Materiales necesarios

Esponja tipo virulana.

Cáscaras de 2 o 3 huevos.

Detergente líquido.

Agua caliente.

El paso a paso

Primero, juntá las cáscaras de huevo y lavalas muy bien. Asegurate de que no queden restos de yema o de clara. Una vez que se sequen, trituralas con un mortero o con tu mano. Tienen que quedar en pedacitos chiquitos, pero no hasta formar un polvo. Poné un poco de detergente en la olla, especialmente en las zonas quemadas. Agarrá las cáscaras de huevo y aplicalas sobre el detergente, para que se peguen. Echale agua caliente para que la mezcla de cáscaras de huevo y detergente pueda actuar mejor. Frotá muy bien con la virulana hasta que se quite todo lo negro. Enjuagá con agua caliente para eliminar los restos. ¡Listo! Repetí este paso a paso todas las veces que necesitas.

Beneficios de usar limpiadores con ingredientes caseros