El microondas es uno de los dispositivos de cocina que más se ensucian, ya que es muy utilizado en el día a día para calentar o descongelar todo tipo de comida. Por ese motivo, este artefacto suele acumular mucha grasa con el correr del tiempo; es importante limpiarlo bien y con regularidad para que eso no ocurra.
Existe un truco infalible para limpiar los microondas para el que solo es necesario un limón y un poco de agua, además de ser fácil y rápido se trata de una opción económica. El primer paso se basa en mezclar el jugo del limón con un vaso de agua, en el que hay que dejar las dos mitades de la fruta que se exprimieron.
Lo siguiente que hay que hacer es llevar ese vaso o bowl apto para microondas a este artefacto y hacerlo funcionar durante tres minutos a máxima potencia. Finalmente, lo que resta hacer es retirar el bowl con agua y limón y pasar un trapo por todas las superficies del microondas, de las que toda la mugre sale sin ningún tipo de esfuerzo ya que el proceso previamente hecho hizo que se aflojara.
Otros trucos caseros para limpiar el microondas
-
Limón con agua: Colocar en un bol agua con rodajas o jugo de limón y calentar 3 a 5 minutos. El vapor ablanda la suciedad y el ácido del limón elimina olores. Luego pasar un paño.
-
Vinagre blanco: Mezclar media taza de vinagre con media taza de agua en un recipiente, calentar unos minutos y dejar que el vapor actúe. Después limpiar con un trapo húmedo.
-
Bicarbonato de sodio: Disolver una cucharada en un vaso de agua, calentar en el microondas unos minutos y fregar con una esponja. Ayuda a desincrustar grasa y quitar malos olores.
-
Toalla húmeda: Mojar una toalla pequeña y colocarla en el microondas unos minutos. El vapor que desprende afloja la suciedad y facilita la limpieza.
-
Detergente: Poner en un recipiente agua con unas gotas de detergente, calentar unos minutos y después pasar una esponja. Sirve para limpiezas rápidas.
-
Cáscaras de naranja: Hervir cáscaras en un bol con agua dentro del microondas. El vapor limpia y deja un aroma fresco y agradable.