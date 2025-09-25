Técnica del limón.

El microondas es uno de los dispositivos de cocina que más se ensucian, ya que es muy utilizado en el día a día para calentar o descongelar todo tipo de comida. Por ese motivo, este artefacto suele acumular mucha grasa con el correr del tiempo; es importante limpiarlo bien y con regularidad para que eso no ocurra.

Existe un truco infalible para limpiar los microondas para el que solo es necesario un limón y un poco de agua, además de ser fácil y rápido se trata de una opción económica. El primer paso se basa en mezclar el jugo del limón con un vaso de agua, en el que hay que dejar las dos mitades de la fruta que se exprimieron.

Lo siguiente que hay que hacer es llevar ese vaso o bowl apto para microondas a este artefacto y hacerlo funcionar durante tres minutos a máxima potencia. Finalmente, lo que resta hacer es retirar el bowl con agua y limón y pasar un trapo por todas las superficies del microondas, de las que toda la mugre sale sin ningún tipo de esfuerzo ya que el proceso previamente hecho hizo que se aflojara.

Otros trucos caseros para limpiar el microondas