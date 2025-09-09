No es limón: el producto barato que es un rejuvenecedor de plantas.

Las plantas requieren cuidados y atención diaria, y si no se las riega o se las cuida de los rayos del sol tienen mayores posibilidades de morir o secarse. Pero existe un producto que se consigue en los supermercados y que ayuda a revivir las plantas en estado crítico, funcionando como un rejuvenecedor espontáneo.

Un video viral del canal de YouTube Huerta Forestal de Jaime recomienda el bicarbonato de sodio como "un auténtico tesoro para tus plantas". El bicarbonato de sodio es un compuesto químico formado por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno, que se obtiene a partir de minerales naturales y que puede ayudar al rejuvenecimiento de las plantas.

El truco para que funcione el bicarbonato de sodio en el cuidado de las plantas se reduce a espolvorear el producto químico en la tierra donde está la planta. También puede mezclarse con un poco de agua y rociar en las hojas secas, para evitar que estas mueran. El bicarbonato de sodio es un excelente aliado para la prevención de hongos en las plantas, muy habituales en quienes se dedican a las tareas de jardinería.

Para qué otras tareas de limpieza sirve el bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es excelente para desodorizar ambientes, eliminar manchas difíciles y limpiar hornos o piletas. También se puede combinar con vinagre para crear una pasta efervescente que actúa sobre la suciedad más resistente sin dañar las superficies.