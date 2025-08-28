Cierran todos los supermercados y shoppings de Argentina por 24 horas: cuándo será

Cierran todos los supermercados y shoppings de Argentina por 24 horas.

En las próximas semanas los supermercados, comercios y mayoristas de Argentina cerrarán por 24 horas, debido a una fecha especial que obliga a anticipar las compras para no quedarse sin víveres. Los detalles sobre el Día del empleado de comercio, fecha especial en la que los negocios bajarán sus persianas.

El viernes 26 de septiembre será el Día del empleado de comercio en Argentina, con posibilidad de trasladar la fecha al lunes 29. En dicha fecha supermercados, hipermercados, mayoristas y shoppings cerrarán sus puertas durante 24 horas, con motivo de descanso. El feriado del Día del Empleado de Comercio se estableció mediante la Ley 26.541, en 2009, y reconoce los derechos laborales de los trabajadores del sector comercial. En el caso de que los dueños de los comercios decidan abrir, por ley se debe pagar el doble a los empleados.

La decisión final de mover o no el feriado queda en manos de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias, quienes negocian los acuerdos para los trabajadores.

Cuándo es el próximo feriado nacional

El próximo feriado nacional es el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que busca poner en valor la pluralidad de culturas que conviven en el país y reconocer los derechos y el aporte de los pueblos originarios a la identidad argentina. Sin embargo, el 12 de octubre este año cae domingo y se trata de un feriado no trasladable, es decir, que la personas que ya disfrutan de un descanso los domingos no tendrán un día libre extra.