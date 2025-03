El truco "que no falla" para limpiar una sartén quemada sin productos de limpieza.

Con el uso diario, las sartenes pueden deteriorarse y presentar marcas de quemaduras que parecen imposibles de eliminar. Con el tiempo, esto afecta su apariencia y funcionalidad, pero antes de pensar en reemplazarlas, hay una solución sencilla y efectiva que no requiere de productos de limpieza.

Existe un ingrediente natural que permite remover los restos de comida quemada sin necesidad de usar productos agresivos ni frotar en exceso. Se trata del bicarbonato de sodio, un gran aliado en la limpieza del hogar, capaz de devolverle a la sartén su aspecto original. El bicarbonato de sodio es altamente recomendado para la limpieza doméstica debido a su acción ligeramente abrasiva y su capacidad para descomponer residuos adheridos a diferentes superficies. Además, es una alternativa ecológica a los limpiadores químicos.

El paso a paso para limpiar una sartén quemada con bicarbonato de sodio

Espolvoreá bicarbonato de sodio sobre la zona afectada.

Vertí agua caliente hasta cubrir completamente la parte quemada.

Dejá actuar unos minutos y luego llevá la sartén al fuego.

Herví la mezcla durante 5 a 10 minutos para aflojar los residuos.

Esperá a que se enfríe y frotá suavemente con una esponja o paño.

Enjuagá con agua y detergente, y secá bien antes de guardarla.

Con este método, tu sartén quedará limpia y lista para seguir usándola sin necesidad de recurrir a productos agresivos ni reemplazarla antes de tiempo.

Cómo evitar que la comida se pegue en la sartén

Uno de los dolores de cabeza que más se repite al momento de cocinar es la comida pegada en el sartén, porque no solo provoca que las elaboraciones no obtengan el aspecto deseado sino que una parte quedará desaprovechada y no apta para el consumo. Sin embargo, existen una serie de trucos para evitar que esto vuelva a repetirse.

Cada receta lleva su tiempo, un determinado nivel de fuego y la intervención de la mano del cocinero para revolver la comida pero puede pasar que se produzca un pequeño descuido y los alimentos queden pegados sobre la superficie del sartén. Esto provoca que el resultado final cambie de manera abrupta en un abrir y cerrar de ojos.

"Tenedor en sartén de teflón que vuelva la pena muerte", expresó ElAbogarca, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Es que compartió una imagen de una persona que está cocinando huevos revueltos y les está dando forma con un tenedor de metal. Un instrumento que se recomienda usar solo para consumir alimentos y no para revolver comida que se encuentran en proceso de cocción, debido a que sus dientes pueden raspar y dañar la superficie.

Una de las causas de que algunos sartenes pierdan su eficacia es producto de que la capa antiadherente se dañó debido al trato que le entregan al momento de cocinar como también en el proceso de lavado. Se recomienda usar instrumentos de cocina de goma o madera que no generan cortes sobre la superficie. Mientras que en el proceso de limpieza solo hay que hacer uso de la esponja, y no la virulana de metal.