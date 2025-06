¿Es posible cocinar huevos duros en la freidora de aire?

Cómo hacer huevos duros con freidora de aire

Una de las recetas que más fáciles de poner en marcha es cocinar huevos duros, debido a que solo alcanza con colocarlos dentro de un recipiente y sacarlo después de unos minutos. Aunque esto puede presentar una serie de cambios en caso de que se decida hacer uso de las freidora de aire. Uno de los electrodomésticos que gran popularidad comenzó a tener en las redes por la facilidades que ofrece.

De acuerdo al tipo de marca, se puede llevar a cabo la preparación de diferentes estilos de carne, verduras y postres. Solo es necesario que cada una de las recetas se alteren de cierta manera para que la cocción con aire caliente permita disfrutar del sabor esperado. Además, se debe considerar que en algunos casos es obligación colocar un molde especial para que la mezcla no se desarme con el paso de los minutos.

Cómo hacer huevos duros con freidora de aire

"Huevos duros en freidora de aire", expresó Jefadelahorro, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto generó una lluvia de comentarios en el posteo donde algunas personas se molestaron por el consejo. Mientras que otras señalaron que existe más alternativas para obtener el mismo resultado y sin hacer uso del agua. "50 segundos en el microondas y quedan de 10", agregó una persona.

"En esos 12 minutos gastaste la misma electricidad que un aire acondicionado gasta en una hora aproximadamente. Usar gas natural para hervirlo es significativamente más barato", señaló un hombre. "Los huevos duros más caros del planeta", sumó una joven. "Tardan más que en el agua", fue otra de las réplicas. Lo cierto es que el resultado no es el mismo y esto es producto de la presencia del aire caliente.

"Hay quien dice que los huevos quedan con una textura gomosa, distinta a la que se obtiene hirviéndolos en agua. Yo, sinceramente, no lo he notado", explicó Miguel Ayuso Rejas, director de Directo al Paladar. Otras de las consecuencias a experimentar es que la yema no queda reservada en el centro, y esto puede provocar que esta alternativa de cocción quede marginada. Aunque para una ensalada es ideal, debido a que no se notará la diferencia.

¿Por qué el huevo debe hundirse y no quedar flotando?

Al momento de cocinar un huevo hay una manera muy fácil de comprobar si se encuentra en buen estado o lo mejor es tirarlo a la basura. Solo es necesario de un pequeño jarro con bastante agua y que el alimento sea totalmente cubierto. La diferencia entre que quede flotando en la superficie o se deposite en el fondo va a ser clave para la receta que se intenta llevar a cabo.

En caso de el huevo quede depositado en el otro extremo del recipiente y si adapta una posición horizontal es una señal que se trata de un producto fresco. Uno que se aconseja consumir, debido a que no presentará ningún tipo de problema dentro del organismo. Muy distinto es cuando flota porque es uno que se encuentra cerca de su fecha de vencimiento. No está podrido, pero su sabor no será el mejor y queda en la persona comerlo o tirarlo a la basura.