Es la "pesadilla" de los meteorólogos: el fenómeno que podría explicar el clima "loco" de Buenos Aires

El clima es una de las situaciones que más desconcertó a los habitantes de Argentina, y más precisamente de Buenos Aires, en los últimos meses. Luego de un enero atípicamente seco y con olas de calor fluctuantes, el mes de febrero llegó con picos de calor históricos y mucha lluvia. Por este motivo, ante esta circunstancia, se conoció cuál es el fenómeno meteorológico que podía generar estas condiciones.

A mediados de enero, se conoció que el fenómeno La Niña podría ser el responsable de las condiciones climáticas tan diferentes que estaban golpeando a la provincia en ese momento. Este es un fenómeno común en todo el mundo que ahora se denominó como "la pesadilla" de los meteorólogos. "Cuando parecía que La Niña no llegaría, lo hará y al menos por dos o tres meses, ya al mediano plazo no se están viendo eventos de lluvia. Veremos cómo afectara en cuanto al calor por el AMBA (de todos modos la Niña no siempre significa calor extremo pero si sequedad), aunque el Río de la Plata / Océano Atlántico es un gran aliado para moderar la temperatura por esta zona", expresaron desde Tiempo AMBA a principios de enero.

En este marco, este fenómeno que llegó a principio de año se extendió hasta inicios de marzo y, al marcar un ascenso en la temperatura del agua del Océano y por ende causa una modificación en el clima. Ahora bien, en medio de los cambios que genera este clima, trascendió el gran problema que causa para los meteorólogos este suceso y por eso lo llaman "la pesadilla".

Según trascendió en uno de los últimos estudios de Nature, publicado en diciembre de 2024, predecir la llegada de La Niña es cada vez más complejo. El estudio mostró que, si bien los modelos dinámicos pueden predecir El Niño con una precisión alta desde los tres meses anteriores a su aparición, las predicciones de La Niña son mucho menos confiables. Precisamente, se conoció que los modelos estadísticos prácticamente fallan y los modelos dinámicos no ofrecen muchas ventajas, siendo que el acierto de la llegada tiene más que ver con la suerte que con la investigación.

Cómo sigue el clima en el AMBA para el resto de la semana

Durante el fin de semana largo, el clima seguirá bastante fluctuante. El lunes 3 de marzo se espera una temperatura entre los 24°C y los 29°C, con probabilidad de lluvias durante la tarde. En el martes 4 de marzo, la temperatura mínima será de 24°C y la máxima de 30°C, con lluvias aisladas en la mañana.

Por otro lado, los días miércoles 5 y jueves 6 de marzo serán soleados y calurosos, con temperaturas que alcanzarán hasta los 33°C y sin pronóstico de lluvias. Sin embargo, el viernes 7 de marzo se espera una inestabilidad con posibilidad de lluvias por la noche y una máxima de 30°C.

Ante estas condiciones climáticas, es importante que los vecinos del AMBA tomen precauciones ante las posibles tormentas eléctricas y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.