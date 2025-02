¿Cuál es la función del aire acondicionado ideal para los días de lluvia y humedad?

Para qué sirve la gotita del aire acondicionado

La última semana de febrero presentó un clima bastante particular que estuvo compuesto con varias lluvias y con registros de humedad bastante elevados en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, lo que pocos saben es que existe una función del aire acondicionado que es ideal para este tipo de contextos. Una que solo se activa con hacer uso del control remoto del equipo.

Desde el lunes 24 hasta el viernes 28, se registraron momentos de lluvias intensas que luego fueron reemplazadas por otras de menor intensidad y acompañado de valores relacionados con la humedad que generaban cierta sensación de agobio. Esto último es algo que muchas personas buscaron cómo afrontar con el uso del ventilador o métodos caseros para que la vida en el hogar no se vuelva tan cuesta arriba.

"Me llamo la atención como se ignora la función Dry que tienen casi todos los aire acondicionados para días como hoy con esta humedad horrible. No solo sirven para enfriar/calentar, sino también para eliminar la humedad. Normalmente simbolizado por una gotita", expresó Raul_nomas, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Otro agregado es que el equipo lanza una pequeña ventisca de frío y el agua que se desprende es muy poca en comparación con el funcionamiento normal.

No obstante, hay un detalle a considerar y es que cada marca puede tener una manera distinta de simbolizar las distintas funciones. Hay controles en los que la función Dry se encuentra representada con una forma de gota, en otros con una línea y agua que cae, una gota de agua con el % y en algunos casos muy particulares con un cuadrado con tres líneas. Lo mejor es tomar el manual y revisar lo que el fabricante detalló.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo?

El comienzo de marzo llega con buenas noticias porque trae un fin de semana largo que se extenderá hasta el martes 4. En lo que respecta a los valores de las temperaturas se puede apreciar que la mínima rondar entre los 23 y 24 grados. Mientras que la máxima rara vez podría llegar a superar la barrera de los 30. Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que habrá una inestabilidad marcada.

Porque para el sábado, domingo, lunes y martes es esperan condiciones climáticas con la presencia de nubes en el cielo y el registro de alguna tormenta. Además, se debe sumar que los valores de humedad estarán por arriba del 75%. Toda una serie de condiciones que permiten establecer la persistencia de un clima poco agradable para realizar actividades al aire libre.