El SMN alertó por probabilidades de granizo a una zona del país.

El Servicio Meteorológico Nacional hizo un comunicado que alertó a varias zonas del país por la probable llegada de granizo y tormentas fuertes, así como temperaturas muy bajas y nevadas para otros rincones. Este miércoles 3 de septiembre un frente frío recorrerá gran parte de la Argentina, llegando hasta el centro y norte del país.

La zona del litoral se prepara este miércoles para fuertes tormentas, con mayor impacto en la provincia de Corrientes, que durante el jueves se extenderán hacia el norte. El SMN emitió un alerta amarilla para toda la región entre hoy y mañana: "Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo”.

En la Patagonia se dará este miércoles la llegada de aire frío, acompañado por chaparrones de nieve y algunas lluvias. Al mismo tiempo, uno de los fenómenos más destacados de la jornada será la presencia de intensos vientos: el Servicio Meteorológico Nacional dio un alerta amarilla para la zona, anticipando velocidades de entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Llega el frío a Buenos Aires

Durante este miércoles 3 de septiembre el aire frío comienza a hacerse presente en la zona del AMBA, aunque se espera una jornada con nubosidad parcial y sin pronóstico de precipitaciones. La mínima estimada es de 11°, mientras que la máxima es de 19. A pesar de esto, el frío se empezará a notar más a partir de mañana jueves, con mínima de 6 °C en la ciudad y máxima de 12 °C.

Granizo.

Qué recaudos tomar ante el granizo