Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 3 de septiembre de 2025

El miércoles 3 de septiembre será una jornada fresca y nublada en el centro-sur de Santa Fe.

La transición climática en la región comienza a marcarse: septiembre arranca con un combo de mañanas frescas y tardes agradables, en la antesala de un descenso más brusco que se sentirá desde el jueves, de acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si bien el miércoles 3 de septiembre no traerá lluvias, el viento comenzará a rotar y las máximas estarán por debajo de lo que suele esperarse para esta época del año. En Santa Fe y Rosario, el clima invita a abrigarse en la salida de la mañana, aunque por la tarde el panorama será más benévolo, ideal para actividades al aire libre, sin paraguas ni piloto.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la capital provincial, el panorama será similar, aunque con registros levemente más elevados. El termómetro irá de 12 a 21 grados, con cielo cubierto la mayor parte de la jornada. La humedad relativa se mantendrá estable y el viento soplará del norte. A pesar de la nubosidad, no se esperan lluvias, lo que brinda un respiro a la actividad diaria en la ciudad.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En la ciudad de Rosario, el miércoles 3 se presentará con cielo mayormente nublado durante todo el día. La temperatura mínima rondará los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados hacia la tarde. El viento soplará del sector norte, con intensidades de entre 7 y 22 km/h. Si bien el sol se dejará ver en algunos momentos, no habrá precipitaciones.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima el jueves?

Tanto en Rosario como en Santa Fe, el jueves 4 traerá un cambio marcado: ingreso de aire frío, mínima en torno a los 5 a 8 grados y máximas que apenas llegarán a 14 o 15 grados, con cielo despejado. El contraste será notorio respecto al miércoles, adelantando un fin de semana invernal.

Recomendaciones del SMN para el clima del miércoles