¿Por qué hay autos que circulan sin patente en la Ciudad de Buenos Aires?

Por qué hay autos sin patentes

Desde hace varios días, las redes sociales comenzaron a hacerse una pregunta bastante particular sobre determinados autos que circulan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es producto de que muchos no portan la patente tanto en el frente como en la parte trasera. La explicación que se desprende es una que puede provocar cierto asombro.

Si se afina la mirada, se puede apreciar que hay determinados vehículos que dispone de un cartel de papel pegado en el parabrisas y otro en la luneta. Estos se encuentran decorados con una serie de números y letras que sirven de identificación para los agentes de tránsito como también para los oficiales de policía.

"Qué papelón la cantidad de autos sin patente que hay circulando", expresó NoCiruNo, como figura su usuario de X (ex Twitter). La información que se desprende es que hay un faltante en el suministro. Un auto 0 KM puede llegar a sufrir una demora de 30 a 180 días sin recibir los metálicos correspondientes. Esto provoca que se haga entrega de un código de letras rojas. Se estima que son más de 600 mil vehículos que se encuentran en esta condición.

¿Qué sucede?

El principal problema que se registra es que hay un faltante de chapas para patentes porque la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) impuso que cada registro puede tramitar hasta 52 vehículos por mes. A esto se debe sumar que hubo 136 puntos que fueron cerrados a lo largo del 2024, que se encargaban de patentar y documentar los cambios de titularidad de autos como de motos en diferentes partes del país.

“No me extrañaría que las estén reteniendo con la intención de culpar a nuestro organismo, de decir que no funciona para después privatizar. Ya nos pasó con otros productos, como billetes, que ahora se imprimen cien por ciento en el exterior, los pasaportes, las estampillas fiscales, entre otros, que los quieren privatizar", expresó Carolina Brizuela, trabajadora de la Casa de la Moneda en charla con Radio Con Vos. "Existe una falta de insumos", agregó en la misma nota y apuntó al cierre de la fábrica ex Ciccone que se encargaba de fabricar las chapas.

Autorizan a los autos con patente provisoria a viajar al exterior: cómo es el trámite

Ante la falta de chapas metálicas para identificar el vehículo, son varios los conductores que buscan respuestas en caso de tener la necesidad de realizar un viaje al exterior. Esto es producto de que la legislación local permite circular con carteles de letras y números rojos en distintos puntos del país, pero en otros países cambian las exigencias que deben cumplirse con el fin de evitar demoras y multas.

Aquellas personas que necesiten salir de la Argentina van a tener que realizar un tramite que les permita obtener la Constancia de Documentación Dominial Asignada. "Le permite a las personas circular con sus vehículos por todo el territorio nacional y por los países vecinos, con documentación registral cuya autenticidad pueda ser constatada por las autoridades de control de tránsito y de control aduanero", expresan desde el Gobierno.