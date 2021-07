Tras las críticas contra Diego Maradona Junior, su madre quiere demandar a Cinthia Fernández

Cristiana Sinagra avisó que iniciará acciones legales contra la panelista de Los Ángeles a la Mañana por los comentarios que lanzó contra su hijo.

Luego de los duros comentarios que publicó Cinthia Fernández con respecto a las imágenes de Diego Maradona Junior besando a su hijo de tres años, Cristiana Sinagra anunció que quiere iniciar acciones legales contra la panelista de Los Ángeles de la Mañana. "Ahora lo dirá ante un juez, con la esperanza de que se acabe esta injusticia gratuita y esta vergüenza. ¡No juzgue y no insulte sin saber!", atacó la madre del futbolista.

El hijo del Diez desató un controversial debate en las redes sociales luego de haber publicado en sus historias de Instagram un video en el que besaba a Dieguito Junior, su nene de tres años. Entre las fuertes críticas que recibió en Twitter por su particular costumbre, Cinthia Fernández se sumó al repudio y escribió: "¡Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya". También, argumentó contra los que lo defendieron sosteniendo que era algo "cultural" y sugirió que sólo estaban de su lado por su parentesco con Diego Maradona. "Cultural las bolas, más de uno lo va a bancar por ser hijo de… asco total", agregó.

Poco después de que la panelista había dado sus opiniones, el periodista Ulises Jaitt la acusó de hipócrita, recordando que ella misma había besado a una de sus hijas en pantalla. "Le da asco que Diego Junior bese a su hijo en la boca, pero Cin... cuando besaste a tu hija y dijiste que te la chapás toda ¿ahí no te daba asco?”, publicó en su perfil junto con una imagen del programa en la que sucedió el hecho.

La respuesta de Cristiana Sinagra

La madre de Maradona Junior tomó por primera vez cartas en el asunto cuando compartió el tuit del periodista en su cuenta de Instagram. "Eccola la signora", escribió en el epígrafe de la foto, donde también arrobó a Cinthia Fernández. Luego, avisó que iniciaría acciones legales contra ella y dijo, furiosa: "Esta es la señora Cinthia Fernández, madres de tres nenas, que insulta a mi hijo violentamente porque besó a mi nieto. Declaro algo fundamental: ¡no me conoce ni a mí ni a mi hijo!"

La panelista de Los Ángeles a la Mañana no tardó en responder a los rumores sobre la demanda y contestó a uno de los tuits en los que Ángel De Brito mencionó el tema. "¡Por favor! ¡Mañana la atiendo! Decir que me dio asco una imagen que el propio protagonista publica y después borra -se ve que a varios “idiotas”, cómo él nos llama, no les gustó y tan bien no estuvo porque sino no la borras- no tiene nada de ilegal”, escribió canchera. Hasta ahora no hay más información sobre el posible juicio, pero la acusada anunció que ya habló con Sinagra y que mañana contará en el programa de El Trece más detalles sobre esa conversación.