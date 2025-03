Kieran Culkin posa con el Oscar al Mejor Actor de Reparto por "Un dolor real" en la sala de fotos de los Oscars en la 97 edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EEUU

LOS ÁNGELES, 3 mar (Reuters) - Lista completa de los ganadores de la 97ª edición de los premios Oscar.

MEJOR PELÍCULA

"Anora"

MEJOR ACTOR

Adrien Brody, "El brutalista"

MEJOR ACTRIZ

Mikey Madison, "Anora"

MEJOR DIRECTOR

Sean Baker, "Anora"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kieran Culkin, "Un dolor real"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"Anora"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"Cónclave"

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Flow"

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"In the Shadow of the Cypress"

MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

"Aún estoy aquí", Brasil

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

"No Other Land"

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"La única mujer de la orquesta"

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

"El brutalista"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"El Mal" de "Emilia Pérez"

MEJOR SONIDO

"Duna: parte dos"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Wicked"

MEJOR CORTOMETRAJE

"I’m Not a Robot"

MEJOR FOTOGRAFÍA

"El brutalista"

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

"La sustancia"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

"Wicked"

MEJORES EFECTOS VISUALES

"Duna: parte dos"

MEJOR MONTAJE CINEMATOGRÁFICO

"Anora"

