Christian Petersen habría dado "señales" de evolución.

En medio de la preocupación que generó su delicado cuadro, en las últimas horas trascendió una información que llevó algo de alivio al entorno de Christian Petersen. Según publicó La Gaceta, el reconocido cocinero comenzó a mostrar "señales alentadoras" en su evolución clínica, luego de atravesar una falla multiorgánica que encendió todas las alarmas.

De acuerdo con el medio tucumano, Petersen se despertó, reaccionó a distintos estímulos y ya no necesita asistencia respiratoria mecánica. Si bien estos avances fueron interpretados con cautela como un paso positivo, los médicos decidieron que continúe bajo estricta observación y, por el momento, no se evalúa un posible traslado a la Ciudad de Buenos Aires.

El chef permanece internado en Neuquén desde que sufrió una severa descompensación durante una excursión al volcán Lanín. A partir de ese episodio, su estado de salud se mantuvo reservado y generó una fuerte expectativa pública, tanto en el ambiente gastronómico como en el mediático.

Qué se sabe del entorno de Christian Petersen

En este contexto, desde el entorno más cercano de Petersen solicitaron preservar la intimidad y evitar la circulación de información no oficial. En línea con ese pedido, las autoridades del hospital donde se encuentra internado comunicaron que no se emitirán nuevos partes médicos abiertos. “El hospital brindará información únicamente a la familia”, indicaron desde el área de prensa, marcando un cambio en la forma de comunicar la evolución del paciente.