Chiche Gelblung criticó las medidas del gobierno y Flavio Azzaro lo atendió

El periodista emitió un discurso sobre las libertades individuales y su compañero le dio una lección sobre la importancia de una mirada social ante la pandemia.

En Polémica en el bar, el periodista Chiche Gelblung protagonizó un tenso momento, en medio de una discusión sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno ante el advenimiento mundial de la cepa Delta del coronavirus. El conductor del ciclo, Mariano Iúdica, y el panelista Flavio Azzaro fueron contundentes en sus argumentos y le dejaron en claro al ex presentador de Memoria que la problemática actual no puede medirse con una vara individualista.

El conflicto comenzó cuando Iúdica se refirió a cómo se manejan en su familia respecto a los viajes al exterior. “Si fuera por mí, ya estaba varado, vacunado con la Johnson, la Pfizer, todas. Pero mi esposa dijo: ‘En esta familia no viaja nadie’ y no nos dejó ir a vacunar afuera, teniendo las posibilidades de hacerlo”, expresó la ex figura de El Trece y continuó en la misma línea: “Y no era solo por los contagios, sino porque te pueden dejar afuera. No hay que ser muy genio, con ver cómo los demás países abren y cierran fronteras, te das cuenta de que te puede pasar”.

Por su parte, Azzaro sumó una reflexión sobre la sesgada visión que tiene una parte de la sociedad ante estas medidas e hizo hincapié en que el foco debe estar puesto en la situación de la pandemia en el país; y no en los problemas individuales de las personas. “La preocupación debe ser que no entren con el virus. Ahora, si lo que les preocupa es que tienen que poder entrar porque son argentinos… ¿A dónde te fuiste, hermano?”, exclamó el periodista deportivo, furioso con quienes tienen ese tipo de pensamiento.

Ante las declaraciones de Azzaro, Gelblung no contuvo su sentimiento y se deschavó, al hacer referencia a libertades individuales en este complejo contexto social. “Estuviste dos años fuera del país y nadie te dijo nada. Dejá que la gente sea libre. Si quiero irme de vacaciones a donde sea, voy”, lanzó el panelista y sacó a relucir su costado libertario. De manera firme, Flavio le respondió: “¿Sabés por qué no te podés ir? Porque hay una crisis mundial. ¿De qué libertad me hablan?”.

Cruel con su compañero

En el último tiempo, Gelblung fue noticia tras dudar de una enfermedad por la que su compañero de Polémica en el bar, Matías Alé, fue vacunado. “No te corresponde. ¡Me parece una locura que te vacunen a los 43 años! El asma no es causal. Habrá mentido”, expresó el periodista y, algo compungido, el ex de Graciela Alfano le respondió: “Yo hice todo bien. Dudaste hasta de mi asma. Yo fui asmático toda mi vida. Estás dudando de mi salud”.