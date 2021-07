La revelación de Cecilia Roth sobre su relación con Fito Paez

La actriz se expresó en Los Mammones sobre la relación que mantuvo con el músico durante casi diez años.

Cecilia Roth reveló en una reciente entrevista cómo surgió su romance con el cantante Fito Páez y destapó algunas anécdotas desconocidas sobre la relación que mantuvieron durante años. La actriz se casó con el músico en 1999, después de un largo tiempo de haber sido pareja, y se divorciaron en 2003.

“A Fito lo había visto por primera vez en el bar Bolivia, que era el centro del off. Yo estaba con el que iba a ser mi primer marido, Gonzalo, y me pasó algo. Me interesó. Después lo vi en un cumpleaños y nos quedamos hablando un rato largo, a mí me interesaba hablar con él. Después no nos vimos por un tiempo largo y en el medio yo me casé”, comenzó su relato la chica Almodóvar en diálogo con Jey Mammón sobre cómo conoció al cantante y cuán complicada era su situación en aquel momento.

Luego, la estrella de Todo sobre mi madre continuó su descargo en referencia a cómo se dieron los hechos hasta que tuvieron su primera cita oficial. “Pasaron nueve meses del casamiento y alquilamos una casita en José Ignacio. Hicimos una fiesta de disfraces, pero sin Gonzalo porque se había ido a trabajar a Buenos Aires. Dos amigas mías lo trajeron a Fito, nos quedamos charlando y me gustó. Pasó lo que pasa cuando te enamorás, sentí que quería estar con él. Al día siguiente suena el teléfono a las diez de la mañana y era Fito cantándome un bolero e invitándome al cine”, reveló.

“Yo lo había visto en una entrevista con Jorge Guinzburg y me había encantado cómo había hablado de Fabi. Creo que ya estaban separados y él había hablado de ella con un amor y con un.. feminismo increíble. Me pareció que era buena persona, muy Fito. Me generó interés eso”, reveló también, en alusión a la impresión que le causó el intérprete de Mariposa Tecknicolor al referirse a su ex, antes de conocerlo en persona.

Versiones encontradas

En otro momento del reportaje, Roth se refirió a la popular versión que Fito hizo correr sobre cómo surgió su inspiración para escribir el clásico Un vestido y una flor, que se basa en un pedido de disculpas tras haber llegado borracho tras una álgida noche. “Ese es el cuento de él, yo lo respeto muchísimo, pero no fue así. Eso es lo que recuerda él, pero no sé si siempre recuerda bien. Fue una canción que no tuvo que ver con una pelea. Pero no quiero discutir con Fito. Él es el rey, el rock and roll star”, sostuvo la galardonada artista.