Casi el 50% de los estudiantes de inglés usa IA para resolver tareas.

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de millones de estudiantes y comienza a transformar de manera acelerada la forma en que las personas aprenden y se preparan para certificaciones internacionales de inglés. Así lo revela el nuevo informe internacional “Assessment Evolved: Formative Assessment in a Generative AI Era”, elaborado por Pearson junto a especialistas y docentes de distintos países.

Entre los principales hallazgos, el estudio muestra que el 64% de los estudiantes ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para actividades vinculadas al estudio. Además, entre quienes usan estas plataformas, el 80% reconoce hacerlo al menos una vez por semana.

En el caso del aprendizaje de inglés, la IA comenzó a ocupar un rol cada vez más habitual para practicar escritura, mejorar gramática, ampliar vocabulario, traducir textos, preparar conversaciones y resolver ejercicios. Sin embargo, el informe advierte que también crece el desafío de garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades reales de comprensión y comunicación, y no solo dependan de respuestas automáticas.

Cómo suelen utilizar la IA los estudiantes

Uno de los datos que más preocupa al sector educativo es que casi la mitad de los estudiantes, un 48%, afirma utilizar IA directamente para resolver tareas académicas. A esto se suma que un 60% la usa para responder dudas o aclarar conceptos y un 51% para corregir o editar textos escritos.

El reporte, basado en encuestas a más de 1.000 docentes y especialistas en educación de Estados Unidos y Reino Unido, sostiene que las instituciones educativas todavía intentan adaptarse a un fenómeno que avanza más rápido que las regulaciones. Actualmente, apenas el 54% de las escuelas y el 60% de las universidades cuentan con políticas formales sobre el uso de IA.

“En el aprendizaje de inglés, la inteligencia artificial abre enormes oportunidades para practicar, personalizar contenidos y recibir feedback inmediato. Pero también obliga a repensar cómo evaluar habilidades reales de comunicación, comprensión y pensamiento crítico”, sostienen desde Pearson.

Casi el 50% de los estudiantes de inglés usa IA para resolver tareas.

Según el informe, las evaluaciones tradicionales, como trabajos escritos, ejercicios gramaticales o actividades para completar, son las más vulnerables al uso indebido de IA generativa. En cambio, actividades orales, conversaciones en vivo, exposiciones, debates y situaciones reales de comunicación aparecen como formatos más efectivos para validar competencias lingüísticas auténticas.

“La solución no pasa por prohibir la IA, sino por enseñar a usarla correctamente. Bien integrada, puede convertirse en una herramienta muy valiosa para fortalecer el aprendizaje de idiomas, la práctica autónoma y el desarrollo de habilidades para el futuro”, agregan desde Pearson.

Además, el documento advierte que intentar bloquear completamente estas tecnologías podría generar un efecto contraproducente: estudiantes que continúan utilizándolas, pero de manera invisible y sin acompañamiento docente. Por eso, el informe propone evolucionar hacia modelos de aprendizaje y evaluación donde el foco deje de estar únicamente en el resultado final y pase también a centrarse en cómo el estudiante piensa, analiza y se comunica.