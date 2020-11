El Cantando 2020 está pasando por un momento muy duro en el rating. Es que MasterChef Celebrity se ha consolidado como el programa más visto de la televisión argentina, superando los 20 puntos, marca que hacía tiempo no se alcanzaba. Sin embargo, el programa de El Trece se mantiene con algunos escándalos. Uno de ellos se produjo en las últimas horas, cuando Patricia Sosa reveló que una famosa del reality encaró a su esposo Oscar Mediavilla. Como consecuencia, la cantante enfureció: "Es una zarpada".

El conflicto estalló en el programa Pampita Online, emitido por el canal NET TV. Allí, Sosa se refirió a la fama que ha adquirido Mediavilla desde que comenzó a trabajar en el Cantando 2020: "Antes no era un sex symbol. ¿Qué pasó que a esta altura de la vida es un sex symbol? Cuando se va al Cantando lo maquillo y me da risa porque me grita ‘¿me maquillás?’. Y yo no puedo estar soportando esto".

"¿Cómo pasó esto? Un día me voy a aparecer en el estudio para marcar terreno. Voy a ir a mirar, como quien no quiere la cosa", agregó Patricia, quien se mostró sorprendida por el cambio de actitud que ha tenido su pareja desde que se convirtió en el jurado del reconocido reality.

La famosa que encaró a Mediavilla en el Cantando 2020 y que provocó la furia de Patricia Sosa:

Luego de que Pampita le consultara por los comentario que los picantes comentarios que los fanáticos le han hecho a Oscar Mediavilla, Patricia Sosa sorprendió a todo el programa con una revelación muy fuerte: "No… Le han golpeado la puerta del camarín y le dijeron ‘Mediavilla, vos me calentás’".

¿De quién se trata? Pese a la indignación, la ex participante de MasterChef advirtió: "Eso no lo puedo decir, pero es una atrevida maleducada esa persona. Una desubicada total. Me lo contó Oscar y me dijo que no sabía qué hacer, que le contestó ‘ah, bueno’. Pero es verdad, debe ser incómodo para un señor que vengan a encararlo así, tan de frente".

La conductora se mostró sorprendida y le repreguntó: "¿Y qué hiciste?". Patricia respondió: "¡¿Y qué querés que haga?! No sé qué hacer. Mientras tanto, como está viviendo en mi casa, lo espero con ricas comidas, a la noche brindamos juntos todos los días por un día más. Pero que no se la crea la del sex symbol".