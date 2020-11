Oscar Mediavilla y Laurita Fernández protagonizaron un picante pero gracioso entredicho en el Cantando 2020. El jurado se quejó de una falta de la conductora, que la quiso arregla y terminó en offside.

Todo se desencadenó a raíz del cumpleaños de Mediavilla, que llegó a los 66 años el pasado 15 de noviembre. La pregunta sobre el festejo no faltó en el programa de El Trece y mediavilla fue bastante irónico: "¡Hice una fiesta para 600 personas!".

No obstante, enseguida aclaró que su celebración fue muy acotada y familiar. "¡Éramos 4: Patricia, mi hija, mi suegra y yo!", señaló. En ese contexto, Laurita quiso saber si había recibido saludos de alguno de los integrantes del certamen musical. "¿Algún participante del Cantando te mandó mensaje?", consultó.

Y Mediavilla respondió: "No, pero a mi no me gusta que me manden mensajes así puedo puntuarlos como quiero, después dicen que le subo un punto porque lo conozco".

Sin embargo, el jurado aprovechó la ocasión para lanzarle una chicana a su compañera y la dejó muy mal parada en vivo. "¡Vos tampoco me saludaste, y yo esperaba tu saludo!", cuestionó el productor musical y pareja de Patricia Sosa.

Rápida de reflejos, Fernández apeló al humor para salir del paso: "¡Yo no sabía! ¡Si yo no sé cuántos cumplís no puedo saludarte con un ´felices...´!". Sin embargo, a Mediavilla no le alcanzó. "¡No importa cuántos felices, feliz cumpleaños, no mientas más!", le devolvió picante.

Nacha Guevara, reemplazada en el Cantando

Nacha Guevara anunció que no estará presente los programas del lunes y martes del Cantando 2020. La cantante e integrante del jurado del certamen de canto de El Trece compartió la noticia con sus seguidores y generó una gran sorpresa.

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram. Guevara explicó que no estará por dos días en el reality producido por Laflia y conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández porque tiene que hacerse estudios médicos que viene postergando desde principio de año.

"Les quiero comentar algo: el lunes y martes no voy a estar en el programa porque tengo que hacerme un chequeo, y lo debo desde el mes de abril. Ya no lo puedo seguir postergando y lleva mucho tiempo, ayunas y cosas... entonces la producción, a la que le agradezco, me hizo el favor de decir 'no vengas lunes y martes'", detalló Guevara.

En el mismo video, la reconocida cantante contó que su reemplazante en el jurado será Flavio Mendoza, quien ya la acompañó tanto a ella como a Moria Casán, Oscar Mediavilla y Karina, la princesita en las galas del Súper Duelo.