Quiénes no trabajan el viernes 2 de mayo: es día no laborable Muchos argentinos disfrutarán de un fin de semana de cuatro días. El viernes 2 de mayo será no laborable.

29 de abril, 2025 | 12.44 El viernes 2 de mayo será no laborable para los argentinos. Este jueves 1 de mayo es feriado nacional por el Día del Trabajador y el viernes 2 fue decretado como no laborable, por lo que no todos van a tener un fin de semana largo. Si bien en el día de la efemérides mundial sí es obligatorio para los empleadores darles asueto a sus trabajadores, el caso del viernes no es así. El decreto 1027, publicado en noviembre de 2024 en el Boletín Oficial, indica que los días no laborables la concurrencia o no concurrencia de los empleados a sus actividades laborales depende de manera exclusiva de la decisión de los dueños de las empresas en las que trabajan. De esa manera, este fin de semana será largo solo para aquellos afortunados cuyos jefes decidan darles el viernes libre. En el caso de que haya que presentarse a trabajar en el día 1 de mayo, feriado inamovible (Ley 27.399), es obligatorio que se paguen esas horas al doble de lo que valen, según lo estipula la ley. En el caso de los días no laborables, los empleadores no están obligados a pagar el doble a los trabajadores. MÁS INFO Calendario de feriados Cuántos feriados hay en mayo 2025 y qué días caen En lo que respecta a feriados nacionales, el próximo será el domingo 25 de mayo, por lo que la mayoría de los argentinos no se verán afectados por ese día sin trabajar, solo lo harán aquellos que tienen a los domingos como días laborales. El 1 de mayo será feriado en Argentina. ¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2025? Del jueves 1 al domingo 4 de mayo: cuatro días de descanso por el Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos del viernes 2 de mayo.

Del viernes 20 al domingo 22 de junio: tres días por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Del viernes 15 al lunes 18 de agosto: cuatro días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladado al lunes 18).

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: cuatro días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional.

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: tres días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8). Uno por uno: cuáles son los feriados de 2025 Miércoles 1 de enero: Año nuevo.

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día de la Memoria Nacional.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: feriado puente.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: feriado puente.

Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Viernes 21 de noviembre: feriado puente.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

