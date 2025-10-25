El martes será feriado en Leandro N. Alem.

El próximo martes 28 de octubre miles de argentinos tendrán la posibilidad de disfrutar de un día de descanso en el medio de la semana, por el decreto de un feriado para un partido de la Provincia de Buenos Aires. El motivo de esta decisión tiene que ver con un nuevo aniversario fundacional del pueblo en cuestión.

Leandro N. Alem es el partido que conmemora un año más desde su fundación en la mencionada fecha y por eso, los empleados de oficinas públicas y las escuelas no tendrán que acudir a sus trabajos. El 28 de octubre de 1918 fue que el partido se fundó y desde entonces cada año se recuerda ese hito con actividades conmemorativas.

El sitio es uno de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires, ubicado en la región noroeste del territorio. Su ciudad cabecera es Vedia, situada sobre la Ruta Nacional 7, a unos 312 kilómetros de la capital del país, y el partido está organizado en 13 cuarteles, identificados con números romanos del I al XIII.

Del total de habitantes del distrito, el 49% reside en la ciudad de Vedia, que actúa como cabecera del Partido. Le siguen Juan B. Alberdi con el 19%, Leandro N. Alem con el 16%, El Dorado con el 3,2% y Fortín Acha con el 0,88%, mientras que el 10% restante vive en áreas rurales. De acuerdo con los datos definitivos del Censo 2022, la población total del partido asciende a 17.266 personas.

Cabe destacar que, en Argentina, los feriados nacionales establecen una jornada de descanso obligatorio. Aquellos trabajadores que deban cumplir tareas durante esa fecha recibirán una remuneración doble, conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744. Según la Ley N.º 27.399, cuando una fecha conmemorativa cae martes o miércoles, el feriado se adelanta al lunes previo; mientras que si ocurre jueves o viernes, se traslada al lunes siguiente.

Calendario.

Próximos feriados nacionales oficiales en Argentina en 2025

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre