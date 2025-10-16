La temporada 4 de Bridgerton se estrenará en 2026.

Netflix anunció grandes noticias para los fanáticos de Bridgerton: la cuarta temporada llegará a la plataforma en enero de 2026. Desde su debut en 2020, la serie romántica de época se consolidó como una de las más vistas y ahora sus seguidores podrán disfrutar de la historia de uno de los personajes más queridos, Benedict Bridgerton.

Esta es la fecha en la que se estrenará la temporada 4 de Bridgerton

Inspirada en la saga de libros de Julia Quinn que abordan la historia de una familia de la alta sociedad londinense, la nueva temporada contará con ocho episodios y se estrenará en dos partes:

Parte 1: se estrena el 29 de enero de 2026.

Parte 2: el 26 de febrero de 2026.

La cuarta temporada estará protagonizada por Luke Thompson y Yerin Ha

De qué se va a tratar la temporada 4 de Bridgerton

La temporada 4 de Bridgerton se centrará en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, (interpretado por Luke Thompson), conocido por su espíritu libre y su pasión por el arte. Mientras sus hermanos mayores ya han encontrado el amor y se han casado, Benedict parece resistirse a seguir ese camino. Todo cambiará cuando conozca a una misteriosa mujer, Sophie Baek (interpretada por Yerin Ha), en uno de los famosos bailes de máscaras organizado por su madre, Lady Bridgerton.

El encuentro lo llevará a replantearse su visión del amor, en una historia que mezcla identidad secreta, deseo, y una fuerte tensión romántica. Lo cierto es que la mujer no es parte de la alta sociedad, sino una ingeniosa criada que trabaja para Lady Araminta Gun (Katie Leung de Harry Potter). Mientras Benedict busca descubrir la verdadera identidad de la dama, se debetirá entre la disyuntiva sobre si ambas mujeres son o no la misma persona. Como es habitual, los nuevos capítulos de la serie estarán enredados en secretos y pasión que esperan sus fans.

La temporada 4 de Bridgerton se estrenará el 29 de enero de 2026

Quiénes serán los nuevos personajes en la cuarta temporada

Además de los personajes favoritos del público de Netflix, entre los que regresarán Jonathan Bailey y Simone Ashley como Anthony y Kate Bridgerton, Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton y Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte, habrá varias caras nuevas.

Junto con Lady Araminta Gun, una viuda de lengua afilada, aparecerán sus hijas Li (Michelle Mao) y Posy Li (Isabella Wei), a quienes intentará casar con algunos de los solteros más codiciados de Mayfair.