Renault Argentina lanza la nueva Koleos 2025.

Renault Argentina confirmó que comenzó la venta oficial del nuevo Koleos 2025, la tercera generación de su SUV para el segmento C. Este modelo, importado desde Corea del Sur, llega con dos opciones de motorización: naftera turbo y una versión full híbrida autorecargable, la primera de Renault en Argentina.

La preventa sorprendió a la marca, agotando las 100 unidades disponibles en cuestión de días. Ahora, el Koleos está accesible en toda la red oficial de concesionarios del país.

Además, Renault Mobilize ofrece financiación para quienes quieran acceder al nuevo Koleos, con la posibilidad de financiar hasta 15 millones de pesos en 18 meses, con una tasa del 19,9% TNA. Esta opción busca facilitar la llegada del SUV a un público más amplio.

La nueva generación de este modelo se distingue por un diseño renovado, mayor seguridad y tecnología avanzada que transforma la experiencia a bordo. Ofrece un habitáculo amplio y sofisticado con materiales premium, iluminación ambiental personalizable y un sistema de climatización de triple zona, además de asientos delanteros ventilados y calefaccionados, y traseros calefaccionados.

La versión esprit Alpine full hybrid E-Tech incorpora detalles exclusivos inspirados en la marca Alpine, como techo bitono, pintura satinada y llantas diamantadas de 20 pulgadas. Su motor combina un turbo de 1.5 litros con dos motores eléctricos y una batería de ion-litio para entregar 245 CV, ofreciendo una conducción ágil y silenciosa con hasta un 75% de manejo en modo eléctrico en ciudad, sin necesidad de recarga externa.

Por su parte, la versión techno está pensada para quienes buscan rendimiento y aventura, con un motor turbo de 2.0L que entrega 235 CV y 350 Nm de torque, acompañado de una caja automática de ocho velocidades y tracción 4WD, ideal para todo tipo de terrenos.

El precio de los nuevos Renault Koleos

Los precios para septiembre sufrieron un aumento respecto a los anunciados el 28 de agosto, situándose en 77.900.000 pesos para la versión 2.0T Techno AT8 4WD y 85.900.000 pesos para la 1.5T E-Tech Hybrid DHT Pro 2WD Esprit Alpine.

Ambas versiones cuentan con un ecosistema digital de última generación, destacándose la pantalla panorámica Open’R compuesta por tres paneles de 12,3 pulgadas que ofrecen navegación, acceso a plataformas de streaming y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, el control por gestos, cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas mejoran la experiencia tecnológica.

El Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech suma un sistema de sonido Bose con 10 altavoces y cancelación activa de ruido, que crea un ambiente silencioso y envolvente para todos los ocupantes. Además, la seguridad está reforzada con hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor, que incluyen estacionamiento autónomo, conducción autónoma nivel 2 en autopistas, frenado autónomo de emergencia y una innovadora cámara de visión 540° con función de chasis transparente.

Este SUV también destaca por su confort acústico, con vidrios especiales y sistema ANC (Cancelación Activa de Ruido) exclusivo en la versión híbrida, que elimina sonidos externos para un viaje más placentero. En cuanto a colores, la versión techno ofrece opciones como cobre mineral y gris metálico, mientras que la esprit Alpine incluye gris urbano satinado y blanco universal.