Nadie lo sabía: este es el auto que consume menos nafta y es furor en Argentina

Con el aumento constante de los precios de los combustibles y una mayor conciencia sobre el impacto ambiental, cada vez más conductores buscan autos que gasten lo menos posible. En ese panorama, el Toyota Corolla híbrido se destaca actualmente como la opción más económica para recorrer kilómetros en territorio argentino.
Este modelo combina un motor de 1.8 litros naftero con un sistema eléctrico autorecargable, lo que le permite lograr alrededor de 4,4 litros cada 100 km en ciudad, según cifras oficiales de la marca. Esa eficiencia lo convierte en alternativa interesante para quienes circulan mayormente en tránsito urbano y buscan disminuir los gastos y emisiones contaminantes. El Corolla híbrido no es la única versión atractiva: su variante SUV, el Corolla Cross, con tecnología híbrida similar, entrega valores muy parecidos en cuanto a consumo y permite elegir un formato más alto, espacioso y versátil para quienes prefieren SUVs.
Otros autos que consumen poca nafta además del Toyota Corolla híbrido
Detrás aparecen otros que también ofrecen muy buenos registros. El Toyota Yaris declara un consumo mixto de 5,9 L/100 km, aunque las pruebas en ciudad suben ese valor hasta unos 9,3 L/100 km, mientras que en ruta baja a alrededor de 7,8 L/100 km. Luego está el Fiat Cronos con motor 1.3 de 99 CV, que tiene un consumo mixto declarado de unos 6,0 L/100 km, lo que es muy competitivo para un sedán con buen espacio interior.
En el segmento compacto, algunos autos de poca cilindrada también aparecen bien posicionados. Por ejemplo, el Renault Kwid con motor 1.0 de tres cilindros y 66 CV consigue consumos mixtos de 7,0 L/100 km en condiciones reales, aprovechando su tamaño reducido y bajo peso. Otros modelos, como el Chevrolet Onix 1.0 turbo también logran cifras atractivas que lo vuelven opción sólida para quienes lo usan mayormente en la ciudad,.