Aumentan los combustibles en septiembre: de cuánto será la suba en los impuestos

El gobierno nacional dispuso, a partir del 1º de septiembre, un aumento del impuesto a los combustibles líquidos y al monóxido de carbono y estableció un cronograma para recuperar los ajustes pendientes. Lo hizo a través del Decreto 617/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Este decreto deroga el Decreto N° 466 del 27 de mayo de 2024 y sus modificatorios, los cuales habían postergado sucesivamente la aplicación de varios tramos de estos incrementos tributarios. De este modo, ahora sí los montos fijos de estos impuestos se actualizarán trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Este aumento se da aparte de las subas que cada petrolera pueda establecer, a partir del mes próximo, para el precio de surtidor en todo el país.

Cómo será la suba de los impuestos a los combustibles a partir de septiembre

Los incrementos correspondientes a actualizaciones del año calendario 2024 y del primer y segundo trimestre calendario del año 2025, que habían sido diferidos, serán aplicados conforme al siguiente esquema:

Primera Fase (del 1° al 30 de septiembre de 2025):

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,645.

Gasoil: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para ciertas áreas, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,978.

Segunda Fase (A partir del 1° de octubre de 2025):

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

El aumento en los biocombustibles

A mediados de agosto, el Gobierno de Javier Milei autorízó un nuevo incremento en el precio de los biocombustibles, cuyo valor impactó el precio de las naftas y gasoil, dado que se utiliza para el corte de estos combustibles. La actualización se realizó a través de dos resoluciones de la Secretaría de Energía publicadas en el Boletín Oficial donde se establecieron los precios mínimos de adquisición para el bioetanol y el biodiesel destinados a su mezcla obligatoria con combustibles fósiles en el mercado interno.

Para las operaciones a realizarse durante agosto de 2025, y hasta la publicación de un nuevo precio que los reemplace, se fijaron los siguientes valores mínimos de adquisición:

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $824,044 por litro.

El bioetanol elaborado a base de maíz destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $755,258 por litro.

El biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil tendrá un precio mínimo de $1.354.507 por tonelada.

Estas disposiciones se enmarcan en la facultad de la Secretaría de Energía para modificar los procedimientos de determinación de precios cuando se detecten desfasajes con los costos reales de elaboración o distorsiones en los precios del combustible fósil en el surtidor.

En cuanto a los plazos de pago, el bioetanol no podrá exceder los días corridos desde la fecha de factura, mientras que para el biodiesel, el plazo máximo será siete días corridos desde la fecha de factura.