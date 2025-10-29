La nueva Toyota Yaris Cross ya tiene fecha de lanzamiento en Argentina.

El esperado Toyota Yaris Cross ya tiene nueva fecha de lanzamiento en Argentina: febrero de 2026. Su llegada al país se vio demorada tras los daños ocasionados por un fuerte temporal en la planta brasileña de Porto Feliz, responsable de producir los motores que equipan a este modelo, así como a los Corolla y Corolla Cross.

La reciente tormenta del 22 de septiembre afectó severamente las instalaciones ubicadas a unos 130 km de San Pablo, lo que obligó a detener temporalmente la producción y a reprogramar la agenda comercial del SUV. El Yaris Cross debía presentarse en octubre y llegar a los concesionarios hacia fines de noviembre, pero las unidades reservadas quedaron en espera hasta que se normalice el suministro de motores.

Cómo será el nuevo Toyota Yaris Cross

Producido en la planta de Sorocaba, también en San Pablo, el Yaris Cross se ubica en el segmento B-SUV, por debajo del Corolla Cross, y competirá directamente con el Nissan Kicks, Fiat Pulse y Renault Kardian. Montado sobre la misma plataforma del Yaris, ofrecerá motorización 1.5 con transmisión CVT, junto con un equipamiento destacado en seguridad y conectividad.

Desde Toyota confirmaron que la producción se normalizará en las próximas semanas, y que los clientes que ya realizaron reservas recibirán prioridad antes de la llegada del modelo a los concesionarios.

La nueva Toyota Yaris Cross se caracteriza por tener un diseño moderno y un interior versátil.

Además, el Yaris Cross promete combinar la eficiencia y confiabilidad propias de la marca con un diseño moderno y un interior versátil, ideal para el uso urbano y escapadas fuera de la ciudad. Con este lanzamiento, Toyota busca fortalecer su presencia en uno de los segmentos más competitivos del mercado regional.