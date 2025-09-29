La Ferrari de Maradona está en Buenos Aires y en exposición.

La increíble Ferrari Testarossa que perteneció al astro del fútbol Diego Armando Maradona está de paso en Buenos Aires y todos los que deseen contemplarla pueden hacerlo en el marco de la exposición Íconos Sobre Ruedas. Los detalles sobre el evento que reúne 13 autos únicos que pertenecieron a celebridades de todo el mundo.

La exposición Íconos Sobre Ruedas se puede disfrutar del 24 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero (Pabellón 5) y entre los automóviles en exhibición se encuentra la exclusiva Ferrari Testarossa negra que Diego Armando Maradona pidió exclusivamente en color negro, en uno de los momentos de mayor esplendor de su carrera. Este ejemplar único refleja no solo su éxito deportivo, sino también el carácter singular que caracterizaba al astro. La muestra incluye, además, la camiseta que vistió durante su etapa en el Napoli.

La Ferrari Testarossa de Diego Maradona.

Qué otros autos hay en la exposición Íconos Sobre Ruedas

El mítico DeLorean de Volver al Futuro, un auto que ha viajado en el tiempo y se ha convertido en una pieza fundamental del cine de los '80. También se exhiben el lujoso automóvil de Marilyn Monroe, el Ford Escort de la Princesa Diana, entre otros. "La expo busca conectar generaciones, donde padres e hijos puedan compartir la pasión por los autos y los ídolos que marcaron épocas. El evento combina el atractivo visual de los autos clásicos con elementos narrativos, históricos y lúdicos, generando una experiencia completa, educativa y entretenida para toda la familia", indicó un comunicado de prensa.

Las entradas estan a la venta en Ticketek y tienen un valor de $25.000. La muestra está abierta al público hasta el jueves 2 de noviembre hasta el horario de cierre del predio, a las 21 horas.