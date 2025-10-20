El auto que se vende en Argentina y sacó un cero en el test de seguridad

El auto que se comercializa en el país y sacó cero estrellas en la prueba de seguridad.

La seguridad es uno de los factores clave a la hora de comprar un vehículo y hay un modelo que se vende en el país y causó revuelo, en este caso negativo, por sacar cero estrellas en el test de seguridad.

Se trata del Citroën Basalt, un modelo fabricado en Brasil y comercializado por Stellantis. Esto se dio en una nueva edición de las pruebas de choque de Latin NCAP, la organización encargada de probar la seguridad de los autos que se comercializan en el mercado latinoamericano.

Los resultados estuvieron muy lejos de lo esperado. El Citroën Basalt sacó un 39 por ciento en protección a ocupantes adultos, 58 por ciento en ocupantes infantiles, 53 por ciento en seguridad para peatones y usuarios vulnerables de las vías, y 35 por ciento en sistemas de asistencia a la conducción.

"Este auto en choque frontal mostró una estructura inestable y con un problema de simetría, es decir, tiene protección sólo de un lado", expresó en sus redes Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP.

En esa línea, sumó: "A su vez, en cuanto a los cinturones de seguridad del lado del pasajero hubo una falla en los limitadores de carga y en el pretensionador; cuestiones que afectan de manera negativa a la protección del vehículo para los adultos".

Las características de seguridad del Citroën Basalt

Respecto de las características en materia de seguridad del Citroën Basalt, el modelo cuenta con cuatro airbags (no tiene de cortina), recordatorio del cinturón de seguridad (SBR) sólo en el lugar del conductor y Control Electrónico de Estabilidad (ESC).

Además, el modelo sólo tiene protección lateral de cuerpo como estándar y no tiene protección de cabeza ni de cortina. Esto es un punto clave para la organización que evalúa la seguridad.

Desde Latin NCAP sostienen que esto tiene que ser obligatorio en todos los autos de América Latina, por lo cual no se realizó la prueba de choque lateral de poste. Además, Furas remarcó que en términos de protección de menores, la posición de las sillas funcionaron bien, pero hubo un contacto de cabezas con uno de los niños, por eso también la protección no fue completa.

"Es importante mencionar que este modelo en India cuenta de serie con seis bolsas de aire, incluido el airbag de cortina, que no está presente en la versión de Latinoamérica, además de aviso de cinturones para todas las posiciones", remarcó el secretario general de Latin NCAP.