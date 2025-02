Chau impuesto: el nuevo precio de los autos Nissan tras la quita del tributo

El nuevo precio de los autos Nissan tras la eliminación del impuesto a los autos de lujo.

Una de las noticias que más impacto en el mercado automotor tiene que ver con la quita de la primera escala del impuesto interno a los autos, conocido como “impuesto al lujo”, dispuesta por el Gobierno nacional.

En este sentido, esta modificación en la normativa afecta de manera directa a las marcas que componen el mercado automotor argentino, modificando el valor y trayendo bajas que podrían llegar hasta un 15% y 20%.

A partir de febrero, los autos con un valor aproximado de entre los 41 y 75 millones de pesos como precio de venta al público dejarán de pagar el tributo. Y Nissan es una de las marcas afectadas. Conocé acá los detalles.

El nuevo precio de los autos Nissan tras la quita del tributo

Si bien ya se puede hablar de los valores aproximados de los nuevos precios de los autos, Nissan envió el último sábado la nueva lista oficial a las concesionarias con rebaja de 9% a 16% en los modelos afectados por el tributo.

En primer lugar, podemos mencionar la gama de X-Trail. La primera de ellas, con un 16% en su baja, pasó de $74.959.400 a $62.500.000. Por su parte, para la versión E-Power, tuvo el mismo monto y bajó de $89.189.400 de enero a $74.900.000 de febrero.

Continuamos con el caso del eléctrico Leaf, en donde tiene una baja pero menor, de 9%. Para este modelo de Nissan, el precio pasó de $80.811.100 a $74.900.000. A su vez, toda la gama de pickup Frontier mantiene el mismo precio del primer mes del año.

Finalmente, vale aclarar que el segmento de las pickups no tienen ninguna rebaja porque no pagan este impuesto. Sin embargo, la marca está siendo condicionada por las rebajas de algunos SUV importados o nacionales, como la SW4 de Toyota, por lo que decidió no trasladar a precios la inflación mensual.

Uno por uno: estos son los autos Nissan que llegarán a la Argentina este 2025

Las marcas más importantes del mercado automotor en Argentina ya informaron todas las novedades que tienen previstas en relación a la presentación de nuevos modelos de autos que llegarán al país este año. Y una de ellas es Nissan: la marca japonesa buscará posicionarse en lo más alto del ranking de las marcas que más se comercializan en Argentina en 2025, y para ello hizo el anuncio de un modelo que llega y promete. Conoce acá todos los detalles.