Luna rosa en Libra: qué día de abril cae, significado y cómo afecta a cada signo del zodíaco.

Este miércoles 1ro de abril tendrá lugar un fenómeno tanto astronómico como astrológico: la Luna rosa en Libra. En diálogo con Clarín, Lourdes Ferro, astróloga, explicó: "Bajo este plenilunio, el otro se vuelve espejo, y su influencia intensifica emociones y trae definiciones". A continuación cómo afecta este evento a cada uno de los signos del zodíaco, según la también tarotista.

Cómo afecta la Luna rosa en Libra a los signos del zodíaco

La Luna rosa en Libra afecta a los signos del zodíaco de manera directa.

Aries

Este tránsito te invita a revisar la manera en la que te vinculás con los demás. Si venías actuando desde la impulsividad o priorizando solo tu mirada, ahora surge la posibilidad de correrte de ese lugar y escuchar genuinamente al otro. Es una etapa propicia para replantear acuerdos, comunicar lo que sentís sin imponerte y buscar un punto medio entre tus deseos y los de quienes te rodean.

Tauro

Las incomodidades en el trabajo o en tu rutina diaria pueden salir a la luz con más claridad, sobre todo si las venías postergando. Este momento te impulsa a expresar lo que necesitás, reorganizar tus tiempos y construir dinámicas más equilibradas. También es una buena instancia para revisar hábitos que ya no suman. Ordenar tu día a día con mayor conciencia puede mejorar tu bienestar.

Géminis

Se activa una energía que favorece la expresión, la creatividad y el reconocimiento personal. Es un buen momento para mostrar lo que sabés hacer, animarte a ocupar un rol más visible y disfrutar de ese protagonismo. Si dudabas de tus capacidades, esta etapa te empuja a confiar más en vos. También pueden aparecer situaciones de disfrute o encuentros donde te sientas valorado.

Cáncer

Tus emociones se intensifican y te conectan con lo más profundo de tu historia personal. El hogar, la familia y los recuerdos cobran relevancia, despertando la necesidad de refugio o de sanar ciertos lazos. Es una etapa ideal para reconectar con lo que te brinda seguridad, ordenar tu espacio y generar armonía. La sensibilidad puede aumentar, pero también te ayuda a comprenderte mejor.

Leo

La comunicación se vuelve un eje central. Tus palabras tienen peso, por lo que es clave expresarte con conciencia. Es un momento favorable para conversaciones importantes, negociaciones o aclarar situaciones pendientes. Hablar desde la empatía y practicar la escucha activa puede abrir caminos que antes parecían bloqueados.

Virgo

Se abre un proceso de revisión sobre lo que realmente valorás. Es tiempo de preguntarte dónde estás poniendo tu energía, tu tiempo y tus recursos. Puede aparecer la necesidad de ordenar cuestiones económicas o de soltar lo que ya no te aporta. Tomar decisiones más conscientes te permitirá construir una base más estable, tanto en lo material como en lo emocional.

Libra

Todo se vuelve más claro para vos. Tu identidad, tu imagen y tu forma de relacionarte quedan en primer plano, invitándote a mirarte con honestidad. Es un momento para priorizarte, hacer ajustes que te hagan sentir mejor y reconectar con quién sos. También puede traer definiciones en vínculos importantes, ayudándote a distinguir qué querés sostener y qué no.

Escorpio

Emergen emociones que estaban ocultas y ahora buscan ser reconocidas. Es una etapa de introspección, de mayor conexión con tu mundo interno y de necesidad de silencio. Puede ser un buen momento para cerrar ciclos, soltar cargas o reinterpretar el pasado desde otra perspectiva. Aunque el proceso sea interno, tiene un fuerte poder transformador.

Sagitario

La vida social toma protagonismo y puede acercarte a personas o experiencias significativas. Es un momento para compartir, integrarte a lo colectivo y dejarte inspirar por otros. También pueden surgir proyectos grupales o ideas que encuentren apoyo, ampliando tu mirada y tus posibilidades.

Capricornio

El foco se dirige hacia tu desarrollo profesional y tus objetivos a largo plazo. Es tiempo de evaluar en qué punto estás y qué rumbo querés tomar. Pueden aparecer reconocimientos, nuevas responsabilidades o decisiones importantes que te impulsen a ocupar un lugar más visible. Lo que venís construyendo empieza a consolidarse, pero requiere confianza en vos mismo.

Acuario

Surge una necesidad de expansión mental y de apertura a nuevas ideas. Es una etapa ideal para estudiar, viajar, intercambiar opiniones o explorar otras perspectivas. Cuestionar tus creencias puede ser el inicio de un crecimiento más genuino. Salir de lo conocido, aunque genere cierta incomodidad, puede traerte aprendizajes valiosos.

Piscis

Tu sensibilidad se profundiza y te conecta con emociones intensas. Es un momento de transformación interna, donde podés acceder a verdades que antes no eran evidentes. Soltar lo que pesa, cerrar etapas y confiar en tu intuición serán claves. Aunque el proceso sea profundo, abre espacio para lo nuevo que está por llegar.