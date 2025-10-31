Las predicciones de Mhoni Vidente para noviembre 2025: los signos a los que le irá bien, según la pitonisa

Comienza noviembre, llegan nuevas oportunidades y un cambio de fortuna para ciertos signos del zodíaco. La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones y adelantó a quiénes le irá bien en el anteúltimo mes del año.

A estos signos les irá bien en 2025, según las predicciones de Mhoni Vidente

De cara al comienzo del nuevo mes, la pitonisa Mhoni Vidente reveló los cinco signos del zodíaco que tendrán un cambio de fortuna y les irá bien en noviembre 2025. Estos son:

Escorpio: comienza la era de los escorpianos y para los nacidos bajo este signo la astróloga predijo la llegada de nuevos proyectos, ascensos o negocios que podrían venir con ingresos significativos. Se trata de una etapa de "renacimiento financiero", según Mhoni. La recomendación es utilizar la intuición para tomar decisiones acertadas.



Sagitario: es otro de los favorecidos durante este mes. Las predicciones auguran un tiempo de crecimiento, optimismo y viajes relacionados con el trabajo. Además, tendrán oportunidades ligadas a los estudios y la expansión profesional.



La astróloga reveló que los signos favorecidos en noviembre serán escorpio, sagitario, géminis, leo y tauro



Tauro: para los taurinos llega un momento de mayor seguridad económica y de recompensa: llegarán los frutos de aquello por lo que han trabajado con disciplina. Además, llegará la oportunidad de realizar comprar importante o inversiones a largo plazo.



Géminis: la fortuna llegará para los regidos por este signo entre los primeros días del onceavo mes del año. En noviembre, lograrán cerrar acuerdos comerciales o laborales y llegará la posibilidad de tener ingresos adicionales. Mhoni Vidente recomendó escribir las metas financieras, manifestar y tener pensamientos positivos.



Leo: la astróloga predijo que este signo tendrá reconocimientos profesionales y grandes recompensas económicas por sus esfuerzos durante el año. Además, la vidente señaló que noviembre será un mes para comenzar emprendimientos o comenzar el camino hacia la independencia financiera.

Cómo activar la energía positiva este mes, según Mhoni Vidente

La astróloga Mhoni Vidente compartió un ritual para activar la energía positiva cada vez que aparecen números repetidos en el reloj, como 11:11, 10:10, 12:12 o 2:22, o números espejo como el 12:21. En esos casos, se pueden realizar las siguientes cosas para atraer la fortuna o que se cumplan los deseos: