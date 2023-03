Horóscopo semanal: predicciones del 21 al 28 de marzo de 2023

Ya está disponible el horóscopo semanal del 14 de marzo al 21 de marzo de 2023. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en sitios de Internet especializados en cartas astrales, solo necesitás tu horario y tu ciudad de nacimiento.

Horóscopo semanal de Aries

Los astros ahora protegen tus relaciones personales de todo tipo. Has permanecido bastante aislada pero a partir del próximo fin de semana tu vida social se reactivará y de qué manera. Levanta el ánimo porque te está afectando también en otros ámbitos, como el laboral. Sientes frustración porque llevas trabajando mucho tiempo con total dedicación y no hay un reconocimiento. Sin embargo, te cuesta adaptarte a los cambios y eso te perjudica. Esta semana una persona te ofrecerá ayuda para pasar esta dificultad. Acéptala y quítate este peso de encima. En el aspecto sentimental, no seas tan exigente. No siempre puedes pretender que todo se haga a tu manera. Tu número de la suerte: 5

Horóscopo semanal de Tauro

Te pueden surgir algunos imprevistos en el trabajo con algo que estás acostumbrada a hacer con los ojos cerrados. Algo rutinario y sencillo se puede complicar y hacerte perder la paciencia. Contrólate porque estás exagerando y aunque no estés en tu mejor momento, no va a tener consecuencias. En estos días el dinero está fluctuante, así que deberías gastar sólo lo justo y necesario si quieres mantener la tranquilidad, pero tiendes a desestresarte comprando compulsivamente. Esto te hace sentir mejor de momento pero luego te asalta la culpabilidad. Evita hacerlo ahora porque estás en un período de mucha inestabilidad económica. Sé consciente de tus límites y guarda bajo siete llaves tus tarjetas de crédito. Tu número de la suerte: 1

Horóscopo semanal de Géminis

Puede ser una buena semana para las relaciones familiares y para recuperar un ambiente de calidez en el hogar. En el trabajo es indispensable que esta semana controles tus impulsos y tus palabras. Hay un ambiente tenso, quizá debido a ciertas dificultades que atraviesa la empresa. Por eso ahora no es momento de reivindicaciones. Céntrate en hacer tu trabajo y deja pasar los días. Por otra parte, el aspecto económico marcha viento en popa y es posible que recibas por otra parte una cantidad de dinero nada despreciable. Controla el deseo que te entrará de comprarlo todo, ahorra un poco porque dentro de nada te saldrá una inversión con la que podrás duplicar ese dinerito. Tu número de la suerte: 7

Horóscopo semanal de Cáncer

en estos días tendrás que esforzarte para no dejarte abatir por la tristeza que te puedan provocar algunos problemas que tampoco son para tanto. Ahora lo vives como algo muy negativo pero con el tiempo te darás cuenta de que estas circunstancias son incluso favorables. Quítate de encima ese pesimismo porque te espera un fin de semana genial. Durante la semana, en el trabajo tendrás que superar algunos inconvenientes y es básico que no te vengas abajo. Tienes ideas muy creativas e innovadoras pero la primera que ha de confiar en ellas eres tú misma. No hagas caso de la opinión de la gente. Si tienes fe en tus proyectos, conseguirás hacerlos realidad. Tu número de la suerte: 0

Horóscopo semanal de Leo

A partir de ahora entras en un ciclo en el que se producirán acontecimientos muy favorables para tu presupuesto. El dinero llegará a ti con mayor facilidad y no tendrás que esforzarte tanto para conseguirlo. No estropees este buen momento con temores o inseguridad. Agradece al Universo toda esta prosperidad y siéntete merecedora de ella. Esto aumentará todavía más tus posibilidades. Puedes sentirte satisfecha porque además en estos días gozas de protección astral en todo lo relacionado con la salud. Tendrás una gran energía y sentirás que puedes con todo. Tu número de la suerte: 2

Horóscopo semanal de Virgo

En el ámbito laboral ten cuidado con ciertos compañeros con quienes no mantienes una buena relación porque podrían lanzar algún rumor con el que intentan desprestigiarte. Buscan que pierdas el control, pero no lo has de permitir bajo ningún concepto. Conserva la calma y verás como el tiempo pone a cada uno en el lugar que le corresponde. También tendrás que tener paciencia en el terreno económico porque el dinero irá llegando pero no de la forma fluida que tú esperabas. Quizá tengas que ponerte firme para conseguir cobrar lo que te deben. Tu número de la suerte: 4

Horóscopo semanal de Libra

Tenés ganas de renovar tu aspecto físico. Hazlo ya esta misma semana porque esto te ayudará recuperar la confianza en ti misma, algo que te está haciendo buena falta. Últimamente parece que no levantas cabeza y parte de este estado de ánimo se debe a que tienes la sensación de que en el trabajo no se comportan de manera justa contigo. Esto te provoca rabia, resentimiento e impotencia. En estos días puede producirse una situación que te haga perder el control. Contrólate porque es posible te recriminen esta forma de perder los papeles, pero si sabes explicarte bien también puede convertirse en tu oportunidad para contar lo que te está ocurriendo. Tu número de la suerte: 9

Horóscopo semanal de Escorpio

Por fin sentirás ganas, incluso necesidad, de modificar tus hábitos de vida, Escorpio. La verdad es que si lo haces ganarás mucha energía en poco tiempo y que esos cambios repercutirán beneficiosamente en tu estado anímico y emocional. Podrás liberarte del pesimismo y la melancolía de los últimos tiempos y recuperarás la forma más optimista de ver la vida. Por eso será buen momento de reflexionar sobre cuáles son las equivocaciones que te han impedido alcanzar tus metas profesionales. Si eres objetiva llegarás a la conclusión de que lo tienes todo a tu favor para triunfar, pero ha sido tu inseguridad la que te ha jugado una mala pasada. Fortalece tu autoestima y tendrás asegurado el éxito en tu profesión. Tu número de la suerte: 6

Horóscopo semanal de Sagitario

Has pasado mucho tiempo toreando situaciones provocadas por ciertos colegas que no se han comportado bien contigo. Esto incluso pudo ser origen de un grave conflicto en el ámbito laboral. Ahora que las cosas están más calmadas tendréis que realizar un trabajo en equipo. Aprovecha la circunstancia para fumar la pipa de la paz con esas personas. Si estás más cómoda también estarás más concentrada y te permitirá realizar tu trabajo con la calidad que estás acostumbrada. No tienes que mantener una amistad pero sí una relación cordial que beneficiará a todos y muy especialmente a ti misma. En el ámbito familiar te llegan unos días propicios para perdonar y olvidar rencillas del pasado. Por primera vez en mucho tiempo estarás dispuesta a escuchar las razones de los demás. Tu número de la suerte: 2

Horóscopo semanal de Capricornio

Llevás una vida sedentaria y una alimentación poco equilibrada. Tu cuerpo comienza a resentirse y puede que te haya dado signos de que algo no va bien. Escucha a tu organismo. En el terreno financiero se te presenta una semana difícil, claro que esto no es nuevo porque llevas ya algún tiempo con dificultades económicas, pero es que ahora te sientes sin fuerza para seguir luchando para tirar adelante tu proyecto o tu negocio. Aunque se te haga eterno, sigue. Esta crisis tiene fecha de caducidad y podrás superarla. Si trabajas por cuenta ajena, también tendrás que superar momentos críticos porque tu rendimiento ha disminuido bastante. Tu número de la suerte: 8

Horóscopo semanal de Acuario

Sé consciente de que lo que dejes a otros posiblemente no retornará. En el terreno laboral, estás rodeada de personas que no paran de quejarse. No te dejes contagiar por el ambiente. Muéstrate un poco egoísta, céntrate en tus obligaciones y no dejes que tu buena energía se contamine por el pesimismo del entorno. En el amor, si perteneces al grupo de nativas de Acuario que está convencida de que su pareja le es infiel, tendrías que saber que no es cierto… todavía. Lo que sí lo es verdad es que ha aparecido otra persona en su vida que está intentando conquistarle, aunque todavía no lo ha conseguido. Si querés reafirmar el vínculo, hablá del tema con tu pareja. Tu número de la suerte: 5

Horóscopo semanal de Piscis

Tus amigos te convocarán a una fiesta de fin de semana pero estarás tentada de rechazar la invitación. Tienes que ir. Lo pasarás en grande junto a estas personas. Pon en orden tus cuentas y evitarás que algún gasto imprevisto ponga patas arriba tu economía. En el ámbito laboral tendrás que armarte de valor. Puede que entre a trabajar en tu empresa una persona con quien has tenido un conflicto sentimental no hace demasiado tiempo. Podría ser tu ex directamente, pero también tu rival en el amor, la novia de alguien con quien tuviste una aventura. El campo es muy amplio, prepárate para ser diplomática. Menos mal que el tema económico te funciona. Esta semana te pueden llegar recursos para montar tu propio negocio. Tu número de la suerte: 3