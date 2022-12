Horóscopo semanal del 26 de diciembre al 1 de enero: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 26 de diciembre al 1 de enero: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 26 de diciembre al 1 de enero de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Se acercan días en los que muy probablemente deberás enfrentarte con tus emociones. Cuidado con guardarte cosas y con evadir situaciones que te sensibilizan. Cuanto más postergues tener conversaciones importantes y más te reprimas, más te costará sostener tus vínculos. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Tauro

Es posible que te sientas alterado, intranquilo o ansioso por alguna cuestión personal. Intentá pensar las cosas en frío, quizás tus preocupaciones no sean tan graves como parecen. Y lo que se escape de vos, dejá que se escape y enfocate en tu bienestar. Nadie puede controlarlo todo. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Géminis

Cuidado con los gastos innecesarios de dinero. Está muy bien darse gustos de vez en cuando, pero asegurate de que te quede dinero para lo fundamental. Esta semana, recuperarás tu entusiasmo y tu motivación por seguir adelante con tus proyectos. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Cáncer

Es posible que estés muy frustrado con tu trabajo actual, ya sea porque no ganás la cantidad de dinero que necesitás o porque el ambiente laboral en el que estás te hace infeliz. No te preocupes, las oportunidades llegarán muy pronto. Mantenete activo, seguí perfeccionando tus habilidades lo más que puedas y no dejes de postularte para puestos de tu interés. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Leo

Se acerca una semana sumamente pasional. Si estás en pareja, probablemente pasarás unos días de mucho fuego y romanticismo con tu pareja. En caso de estar soltero, es muy posible que conozcas a alguien que despierte tu interés y con quien pasarás momentos inolvidables. Estate abierto a las oportunidades. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Virgo

Puede que te sientas traicionado por alguna persona de tu entorno que no cumplió con tus expectativas. Recordá que no podés controlar la forma en que las personas se comportan con vos, pero podés decidir si querés mantenerlos en tu vida o cerrarles la puerta de una vez por todas. No te apresures en tomar una decisión. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Libra

Esta semana recibirás una sorpresa. Puede que sea un regalo material, la ivisita de un ser querido o un gesto inesperado por parte de alguien muy especial. Tendrás muchos momentos de felicidad durante estos días, aprovechalos al máximo y tratá de no darle vueltas a los pensamientos tristes que puedan aparecer. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Escorpio

Se acerca un viaje, unas vacaciones muy esperadas. Es muy probable que hayas vivido un año intenso, con muchos subibajas emocionales y con mucho trabajo. Es recomendable que el año que viene reduzcas la cantidad de tareas en tu rutina lo más posible si es que te sentís muy estresado. El estrés puede afectar tu salud. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Sagitario

Se acercan días muy positivos para tu vida sentimental. Si tenés la suerte de estar conociendo a una persona que siente lo mismo por vos, no tengas miedo y dejate llevar. Aprovechá estos días de verano para hacer paseos al aire libre y pasar tiempo de calidad con los que más querés. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Capricornio

Estos días son ideales para tomarte algunos minutos para meditar, agradecer, escribir y conectar con tus emociones. Podés prender una vela blanca y sentarte a escribir en una hoja todas las cosas por la que estás agradecido y qué cosas te gustaría lograr para el año que viene. Es importante que observes tus metas desde un lugar positivo y tranquilo. Tené paciencia, todo llega cuando tiene que llegar. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Acuario

Puede que estés transitando un momento muy difícil. Quizás, un duelo amoroso, un problema familiar o problemas económicos. Es fundamental que comuniques lo que te pasa y que cuentes con contención de tus amigos y familiares. Estos días, tomate algunos minutos para vos, salí a caminar o a correr. El deporte es una muy buena opción para despejar la mente. Color de la suerte: verde agua.

Horóscopo semanal de Piscis

Puede que te hayas sentido poco inspirado durante las semanas anteriores. Salir de la rutina puede ayudarte a pensar nuevas ideas para llevar adelante. Si te sentís así, esta semana tratá de cambiar pequeños hábitos que no te hacen sentir bien. Verás cómo recuperarás tu motivación. Color de la suerte: marrón.