Horóscopo semanal del 19 de diciembre al 25 de diciembre: predicción para tu signo

Ya está disponible el horóscopo semanal del 19 de diciembre al 25 de diciembre: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 19 de diciembre al 25 de diciembre de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Esta semana se recomienda que no tomes decisiones impulsivas, que tengas mucho cuidado con tus tratos hacia los demás y que te cuides de protagonizar escándalos. Puede que estos días estés especialmente irritado o molesto, pero no te preocupes, esa sensación desaparecerá si ponés tu foco en otra cosa e intentás relajarte. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Tauro

Puede que fin de año te esté afectando un poco. Es posible que hayas dejado atrás hábitos sanos, como hacer deporte, pasar tiempo con personas que te hacen bien y seguir una buena alimentación. No descuides a tu cuerpo ni a tu mente, esto podría tener repercusiones en tu salud física y mental. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Géminis

Esta semana será muy positiva para todo lo que te propongas. Es el momento clave para darle vida a una nueva idea, proyecto o vínculo. No tengas miedo de arriesgar o exponerte a situaciones. Quedarte atascado en tu zona de confort no te ayudará a conseguir eso que tanto querés. Confiá. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Cáncer

Puede que te hayas sentido frustrado durante estos días, quizás porque tus planes no salieron como lo esperabas, porque querés conseguir un nuevo empleo o porque no se dio una oportunidad que creías la única. No te preocupes, allá afuera siempre hay algo mejor esperándote. Las cosas siempre pasan por algo. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Leo

Si durante estos días te sentiste decaído de ánimos o sin motivación, es normal, no sos la única persona en haberse sentido así alguna vez. Esta semana te conviene descansar lo más posible, liberarte de todo el estrés y el aceleramiento de fin de año y renovar tu cuerpo y tu mente para disfrutar a pleno de las fiestas de fin de año. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Virgo

Esta semana te llevarás una sorpresa muy positiva. Puede que se trate de un regalo, una nueva oportunidad laboral o un viaje. Tomá todo lo bueno que llegue a vos. Por otro lado, tené cuidado con las críticas excesivas. Está bien dar tu opinión constructiva, pero cuidado con meterte demasiado en las vidas de los demás. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Libra

Se acerca una fiesta, un recital, un festejo muy grande. Sea cual sea este evento, te llenará de alegría y te recargará para lo que queda del año. Es un buen momento para pasar tiempo con amigos, disfrutar y animarte a hacer cosas que nunca habías probado y que siempre quisiste hacer. Color de la suerte: turquesa.

Horóscopo semanal de Escorpio

Esta semana será muy positiva para vos, especialmente en el terreno del amor. Una persona con la que estás saliendo o que conocerás pronto llenará tus días de alegría. Aferrate a aquellas personas que despierten emociones positivas en vos, guiate por tu intuición para saber quiénes son. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Sagitario

Puede que estés vinculándote con una persona que no te hace bien. Quizás estés sosteniendo un vínculo amistoso o romántico con una persona simplemente por costumbre. Durante esta semana, se recomienda que te tomes un momento de relajación, que hagas una actividad al aire libre o lo que sea que te haga bien, y que reflexiones sobre si vale la pena seguir ahí. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Capricornio

Esta semana te sentirás con más fuerzas que nunca. Probablemente te estuviste estresando mucho por cuestiones laborales o académicas. Este es el momento para bajar los decibeles, descansar y aprovechar al máximo tu tiempo para compartirlo con tus seres queridos, cosa que seguramente dejaste en segundo plano por mucho tiempo. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Acuario

Puede que estés atravesando una situación familiar difícil, quizás en lo que respecta a la salud o a lo económico. Durante esta semana, vivirás muchos momentos de felicidad con tus seres queridos que te harán recobrar fuerzas para seguir atravesando esta dificultad. No tengas miedo de pedir ayuda en caso de que la necesites. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Piscis

Esta semana, puede que te enfrentes a una situación que te hará crecer emocionalmente. Quizás una discusión con tu pareja, con un amigo o con un familiar. Si sos una persona a la que le cuesta afrontar los problemas y comunicar las cosas, este es el momento ideal para ponerlo en práctica. En cuanto a lo financiero, es posible que recibas una ayuda extra de alguien de tu entorno. Color de la suerte: verde agua.