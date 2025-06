Estos son los tres signos más afectados por la Luna de Fresa

La luna llena de junio 2025 , conocida como la Luna de Fresa , brilló en la madrugada del 11 de junio y trajo consigo una poderosa energía para la liberación emocional . Este fenómeno celeste hizo que muchos sintieran la necesidad de dejar atrás vínculos que no aportan nada positivo en sus vidas. La intensa luz lunar se convirtió en un catalizador , invitando a algunos signos del zodiaco a reconocer lo que ya no desean en sus relaciones .

Por otro lado, Géminis, que atraviesa su temporada, goza de una lucidez especial para abordar asuntos que pospuso por miedo o inseguridades. La Luna de Fresa aumenta su capacidad de comunicación, invitándolo a liberarse de vínculos tóxicos. Durante este periodo, busca rodearse de personas que le transmiten energía positiva y alejarse de aquellos que lo afectaron negativamente.

Finalmente, Capricornio, un signo de tierra conocido por su pragmatismo, también vera cómo esta luna llena lo impulsará a evaluar sus relaciones. Se sentirá motivado a cortar vínculos que le roban tiempo y energía, priorizando sus valores. Con un renovado deseo de equilibrio emocional, tomará la firme decisión de dejar atrás lo que ya no le sirva.

Esta luna llena potenció procesos emocionales de liberación en varios signos zodiacales.

¿Qué es la Luna de Fresa y por qué se llama así?

La Luna de Fresa es el nombre tradicional que recibe la luna llena de junio en el hemisferio norte. Su origen proviene de los pueblos nativos de Norteamérica, como los algonquinos, quienes la asociaban con la cosecha de fresas silvestres en esta época del año.

A diferencia de lo que muchos piensan, no se ve de color rojo como una fresa, sino que mantiene su tono dorado o blanco habitual. El nombre simplemente hace referencia al ciclo agrícola y no a su apariencia.

¿Por qué se habla tanto de su energía especial?

En astrología, se cree que esta luna llena amplifica las emociones y favorece procesos de cierre y renovación. Muchas culturas la consideran un momento ideal para:

Soltar relaciones tóxicas

Tomar decisiones importantes

Renovar metas personales

Aunque su nombre proviene de tradiciones norteamericanas, hoy se usa en todo el mundo como referencia astronómica y simbólica.