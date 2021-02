Desgarrador testimonio del famoso cantante de cumbia.

El cantante Antonio Ríos es uno de los intérpretes de cumbia más importantes de la República Argentina. Su música y sus innumerables discos han resonado en los diferentes puntos del país y de Sudamérica, llegando a ser una referencia de la movida tropical. Sin embargo, antes del estrellato, el "Maestro" atravesó una dura infancia de la que habló hace pocas horas en América TV.

En diálogo con Los Mammones, fue el propio conductor Jey Mammón quien dio el puntapié para que Ríos comenzara a hablar de un costado desconocido de su vida: "Este tipo que vemos hoy, con todos esos anillos, talentoso… Cuando eras niño tuviste una infancia muy difícil".

Sin ningún tipo de filtros, Antonio Ríos reconoció que la pasó difícil cuando apenas tenía unos años de vida y contó cuál fue el trabajo al que debió sumarse para ayudar a los suyos: "He llegado a lustrar zapatos. Nosotros llegamos muy chiquitos acá a Buenos Aires. Yo tenía 7 años, el otro 8, el mayor unos 10. Mis viejos vinieron porque los rajaron del laburo allá (en la provincia de Chaco) pero no teníamos casa acá, y nos trajeron igual.

"Papá hacía changas y ganaba poquito. Entonces fabricó dos cajones y nos dijo ‘muchachos tienen que ayudarme'", reveló el intérprete de grandes éxitos como Nunca me faltes, El Maestro y Nadie Sabe. A su vez, el artista chaqueño sacó a relucir su costado deportivo y reconoció que pudo haber sido futbolista profesional pero decidió volcarse al mundo de los cantos.

Recordando viejas épocas, Antonio Ríos contó que tenía condiciones para llegar lejos como deportista. Incluso, en entrevistas pasadas supo compararse con Ángel Di María, el reconocido futbolista argentino de PSG y la selección nacional: "De chiquito me gustaba mucho jugar a la pelota. Estaba a punto de jugar al fútbol profesionalmente pero al mismo tiempo también venía haciendo música".

El pasado desconocido de Antonio Ríos en el fútbol argentino

El cantante de cumbia Antonio Ríos ha sido uno de los protagonistas más abordados de las últimas semanas. Luego del inconveniente de sonido al aire de Telefe, el Maestro reveló su calvario familiar y el dolor que le generaron las críticas hacia su persona y hacia sus hijas (bailarinas del grupo musical que lidera). Y en las últimas horas, se conoció una faceta totalmente desconocida: la de futbolista. "Era como Di María", sentenció, en diálogo con AM750.

“Nos criamos jugando a la pelota en Villa Fiorito, había campeonatos de 11, de 9, de 7. Yo jugaba bien, de 11, era como Di María, gambeteaba. Me encantaba, pero cuando jugábamos los sábados y domingos a las 11 de la mañana, y no me pagaban más que 5 o 10 pesos. Yo venía de cantar, estaba en la misma…”, reveló Antonio Ríos, quien a los 11 años fue fichado por El Porvenir.