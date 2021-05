¡Se la pudrió! Ángela Lerena cruzó a Diego Ramos en TV Nostra: "¿Lo puedo decir?"

En la última edición de TV Nostra, Ángela Lerena y Diego Ramos protagonizaron un cruce muy picante, en vivo, por la pantalla de América TV. Mientras hablaban sobre el video machista que hizo José María Listorti junto a su pareja, el actor justificó el accionar y la periodista no se lo dejó pasar.

Ante la mirada atenta de Jorge Rial, quien siguió de cerca la pelea, Lerena repudió a Listorti y analizó el video: "Vivimos en una sociedad en la que las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, nos matan a 1 cada 26 horas, cuidamos a los hijos y está el chiste de: 'Ay, la bruja, qué pesada'. Y un día, un hombre termina ahorcando a una mujer y la tira en una bolsa. Perdón, pero esto pasa. ¿Ustedes no creen que esto tiene que ver con esa idea de que la mujer es insoportable y hay que sacársela de encima?".

Ramos no coincidió con su compañera y le indicó, con una mirada machista: "También hay mujeres que me escriben y me dicen: 'Ay, si mi pareja tuviera tu cuerpo, el gordo que tengo en casa y lo tengo que ir a ver, no le quedan los calzones como vos'". Fue entonces cuando Lerena le marcó la cancha: "¿Y qué tiene que ver eso? Y vos qué sentís con eso?". El artista respondió: "Yo no siento nada".

El momento en que Ángela Lerena y Diego Ramos se pelearon en vivo en TV Nostra

Ángela Lerena, quien también trabaja en la TV Pública, notó que había cierta incomodidad de Diego Ramos y reveló: “Yo una vez te dije algo que te molestó, ¿lo puedo decir?”. Su compañero le respondió: “Me dijiste varias cosas. Me parece que te ponés media maestra ciruela”.

“Puede ser, es lo que dije la otra vez, las exageradas son las que transforman”, reconoció la periodista. Y Ramos le señaló: “Vos la otra vez me dijiste qué lindo sos, qué desperdicio y te dije que no me gustaban esos chistes”. Pero Lerena asumió la responsabilidad y manifestó: “Me hago cargo, no lo dije con un mal sentido, tenés razón. No te lo dije con un mal sentido, me quedé reflexionando. No está bueno decir que el gay es un desperdicio porque no me va a dar bola, el gay tiene todo su derecho a hacer lo que él quiera”.

Jorge Rial intentó ponerle un poco de paños fríos a la discusión y expresó: “Me parece buena esta discusión pero tengamos en claro que estamos construyendo. Yo, cuando hago chistes, me sale lo machista, yo soy un machista en recuperación y me voy a morir así”. Lerena, que también fue autocrítica, indicó: "Yo también soy una machista en recuperación porque crecí en esa cultura".