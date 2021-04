Julieta Díaz fulminó a José María Listorti por un sketch machista la esposa del conductor salió a defenderlo

Julieta Díaz dejó en offside a José María Listorti por machista.

En el Instagram Feminacida se reflejó uno de los tantos videos en el que José María Listorti y su esposa, Mónica González, suelen subir a las redes sociales con distintos sketchs de humor. Y el último que sacaron levantó una polémica en torno al contenido machista y sexista que no pasó desapercibido por miles de usuarios de las redes, entre ellos la actriz Julieta Díaz que salió a repudiar abiertamente el tipo de "humor" del discípulo de Marcelo Tinelli.

La cuenta Feminacida tituló "El humor que nos estereotipa aburre" a un video de Listorti silenciando a su mujer con una licuadora en acción. Lo que aparentemente resultó gracioso para el humorista no lo fue para miles de usuarios indignados por el contenido sexista y misógino de la publicación. "El humorista Jose Maria #Listorti, que ahora se dedica a subir videos "chistosos" en las redes sociales, decidió que era una buena idea hacerse el gracioso con este pseudo sketch en donde cada vez que su compañera le habla de la educación de sus hijxs él prende la licuadora para no escucharla", escribió la cuenta.

"¿De qué le habla ella? De una problemática que está afectando a toda la sociedad que sostiene una crianza y de la que solo parecen preocuparse las “mamis” en sus famosos chats escolares: la vuelta a la virtualidad de las clases", sumó, llamando a la conciencia. Uno de los comentarios fue de la actriz Julieta Díaz, quien fue categórica con su opinión: "Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo",

Y agregó luego más picante directamente contra la mujer del conductor: "A su compañera: hna acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar" Sin esquivar el comentario Mónica, esposa de Listorti, le retrucó: "Hola. Soy la compañera de José María Listorti. Ya q me ofreciste tu oreja espero q me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos".

Visiblemente disgustada con la crítica de la actriz, aprovechó para lanzarle un fulminante dardo: "La verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción. Acaso tu personaje en la película EL FÚTBOL O YO? Con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en la q él no te escuchaba mirando fútbol. Peli q me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis q están haciendo. Cual es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo q hicimos nosotros? Xq lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta. Gracias".