Los desopilantes comentarios de Leuco para atacar a Cristina Kirchner

El conductor de televisión reunió todos sus calificativos, pero en las redes lo tomaron broma.

Alfredo Leuco lo hizo de nuevo. Se convirtió en tema de debate en las redes sociales por un insólito comentario que realizó en La Nación más donde en segundos definió al gobierno del Frente de Todos de cinco maneras distintas y para terminar lo comparó con la dictadura.

"Pienso que se deben estar encendiendo las alarmas de todas las instituciones, un nuevo régimen se está consolidando a la vista de todos. Algunos lo llaman Cristinato, otros monarquía absolutista, tiranía ladri-progresista, autocracia o nacionalpopulismo", se animó a decir Leuco en un juego de palabras que ya es común en sus editoriales.

Tras proferir las presuntas definiciones, Leuco hizo mención a la forma en que invitado, el abogado Daniel Sabsay, definía al gobierno: "Régimen presidencial". Leuco terminó con otro juego de palabras: "ojalá la democracia no se convierta en una democradura".

La desopilante teoría de Leuco sobre Cristina: "aceleró la vacunación por las encuestas"

Leuco ya había protagonizado en las últimas horas un insólito comentario sobre Cristina Kirchner, que denotó -una vez más- la obsesión que tiene con la vicepresidenta.

Durante el pase del programa de La Nación+, Jonatan Viale sostuvo que Cristina teme perder las elecciones en Provincia de Buenos Aires: "Se habla, se rumorea y se comenta que Cristina está preocupada por ciertas encuestas que le están llegando sobre la Provincia de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense".Leuco, que ya tenía pensado abarcar dicho tema en su editorial, le respondió: "Qué periodista, eh. Ahí hay olfato y conocimiento político. El título de mi columna es 'Cristina vio las encuestas y entró en pánico'".

"¡Ah, te spoilee la editorial!", le contestó el hijo de Mauro Viale. Luego, el conductor le indicó: "No, no me spoileaste, ¡la estamos vendiendo! Estaba haciendo zapping dentro del programa".

Sin ningún tipo de argumento, Alfredo Leuco afirmó que cayó la imagen de Kicillof de cara a las elecciones y que por dicha razón Cristina Kirchner pidió que las clases presenciales vuelvan en Provincia de Buenos Aires: "Por eso Kicillof pegó el cambio en la presencialidad de la escuela".