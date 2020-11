La oposición al Gobierno de Alberto Fernández es una caja de sorpresas. Nunca se sabe qué es lo se puede encontrar. En las últimas horas, una pelea se desató entre Alfredo Casero y José Luis Espert. El actor ultramacrista enloqueció en su cuenta de Twitter y cuestionó al político liberal luego de que este realizara declaraciones contra Juntos por el Cambio.

El escándalo estalló cuando Casero tomó sus redes sociales y explotó de furia contra Espert hace tan sólo unos días: "Espert logró desarticular la oposición y espero que se haga cargo". Enterado de esto, el hombre que fue candidato a presidente en las elecciones de 2019 por el partido Despertar le respondió con un mensaje muy picante: "Dear Alfred, por lo que se ve, Cambiemos se está desintegrando solito. Mirá sino la pelea entre Mauricio Macri y Elisa Carrió. PD: Saludos a Mariano Macri".

"Espert, te veo más pegándole a Macri que confrontando contra el régimen"

Un rato después, el verborrágico artista volvió a liquidarlo: "Dear es 'grasún'. Darling es despectivo. Para denigrarme no te alcanza. Me denigro yo. Pago con mi plata, mi política. Y mi cuero. Ahí te mandé alguito". De todas maneras, no todo quedó en aquella discusión porque, en las últimas horas, volvió a mandarle un mensaje en Twitter: "José, ¿viste que ya están avivándose? Ya te lo dicen todos. Error el de menospreciar. Se están avivando, matador. Y aún no sale nada. Error".

Luego, y pidiéndole que deje de cuestionar al macrismo para ir en contra del Oficialismo, indicó:"Estamos a seis meses de que nos obliguen a vacunarnos. ¿Que harás cómo liberal? ¿En qué estás trabajando? Espert, te veo más pegándole a Macri que confrontando contra el régimen. Sabés que viene. Sabés, vos sabés".

Espert: "Cambiemos fracasó como gobierno y fracasó como oposición. Yo con fracasados no quiero saber nada"

Pese a que Espert no le volvió a responder, fueron suficientes las declaraciones que ofreció en América TV durante una charla con el periodista Antonio Laje. En la misma, le pegó duramente al macrismo: "Cambiemos fracasó como gobierno y fracasó como oposición. Yo con fracasados no quiero saber nada, los quiero tener lejos. Reconozcan el desastre que fueron como gobierno y el desastre que son como oposición y abrazamos las ideas del espacio de Espert".

