La amenaza que preocupó a Fantino en América TV: "Tené cuidado"

¡Muy fuerte! Alejandro Fantino recibió una dura advertencia antes de sumarse al equipo de Intratables, por América TV. Qué le pasó al conductor.

A principios de julio pasado, Alejandro Fantino realizó un anuncio importante en Fantino a la Tarde: confirmó su salida del programa para comenzar a conducir Intratables en el prime time de la televisión argentina, por supuesto que un duro desafío. Tras la salida de Fabián Doman, el periodista recibió la confianza para llevar adelante el ciclo que cuenta con noticias de la sociedad y la política nacional. Sin embargo, y curiosamente, recibió un mensaje en el que le hicieron una inquietante advertencia.

Pocas horas después de haber confirmado su salida del programa de la tarde, Fantino se comunicó con su compañera Marcela Tauro, quien lo escuchó atentamente y le dio una serie de consejos para tener en cuenta en Intratables. La propia periodista reveló cómo fue la charla que tuvieron, por medio de un testimonio que brindó en Por si las moscas, por Radio de la Ciudad.

La reconocida panelista, quien adquirió popularidad y reconocimiento a partir de su experiencia en Intrusos en el Espectáculo, reveló cómo fue el diálogo con Fantino, a quien notó muy entusiasmado con la propuesta recibida: "Me llamó por teléfono y me habló muy bien... Me dijo 'Marce, mirá, es mi oportunidad, tengo 50 años, qué opinas'".

Alejandro Fantino, conductor de Intratables.

De todas formas, y para la sorpresa de Fantino, Tauro le hizo una inquietante advertencia acerca del nuevo trabajo: "Le dije a Ale: 'Tené cuidado porque el prime time este año está bravísimo, se está llevando a varios...Ale, si vos lo sentís, lo tenés que hacer'". Consciente de que grandes propuestas televisivas como TV Nostra o ShowMatch han sufrido bajos puntos de rating, la experimentada periodista le resaltó con qué escenario se podría llegar a encontrar.

Lo cierto de todo este asunto es que Intratables hizo 2.7 puntos en su debut, aunque luego comenzó a caer: hizo 1.8 el pasado martes 13 de julio; mientras que el miércoles cayó 0.9. En tanto, el jueves hubo un repunte y alcanzó 1.9. A partir de los bajos resultados, el lunes 19 y con un formato de mesa como Mirtha Legrand, el programa tuvo momentos de 3 puntos.

Así fue la despedida de Fantino del programa Fantino a la Tarde para sumarse a Intratables

Hace poco más de dos semanas, Alejandro Fantino anunció en el programa Fantino a la Tarde que se marcharía del programa para comenzar a conducir Intratables y, de esa manera, reemplazar a Fabián Doman: "Voy a contarles lo que pasó, porque me gusta contar lo que pasa. Para mi es difícil despedirme de un programa porque gracias a Dios históricamente los programa que he tenido han durado mucho tiempo. Me pasó con Mar del Fondo, Animales Sueltos, El show del fútbol, y cuando yo dejo Animales Sueltos iba a ir a trabajar al prime time de esta señal. Después pasó lo que pasó, se vino lo de la pandemia del COVID, el prime time no se dio, gracias a Dios porque las cosas se dan para bien".

Con absoluta emoción, el conductor le agradeció a sus compañeros de trabajo por la experiencia vivida: "Me reencontré con Jotax que es mi casa, gran parte de lo que tengo tanto en felicidad y material se lo debo a Jotax y a América, a los dos. Me hicieron un huequito y se jugaron por mí, por supuesto que el canal también, me abrieron la posibilidad de trabajar a la tarde, no había ni estudio porque estaba la televisión muy complicada, estaba muy difícil, armamos este programa, se fue armando de a poco, se sumaron verdaderas bestias de América TV, ya ustedes la ven y los ven, Marcela Tauro nos dio el último gran envión para bien, es una de las mujeres y periodistas más queridas de la Argentina, la gente la ama, tiene una conexión especial con la audiencia. Ni hablar de Luisito Ventura, todos".

Asimismo, Fantino se mostró feliz por haber recibido la confianza de conducir Intratables: "Este programa creció, estamos para quedarnos a vivir, podríamos quedarnos años, estamos felices y muy bien producidos, hasta que se abre la puerta con la partida de Fabián Doman de ir al prime time e Intratables. El prime time para nosotros es correr en Mónaco en Fórmula 1. Imagínense si te dicen prime time e Intratables. Es un programa que siempre quise hacer. Vuela ese programa, es una máquina".