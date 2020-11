Alejandro Fantino y Oscar Ruggeri volvieron a protagonizar un cruce sumamente caliente al aire de ESPN. El conductor y el ex defensor de la Selección Argentina vivieron un tenso momento; mientras se encontraban debatiendo acerca de la patada que Carlos Tevez le dio a Tomás Pochettino durante el partido en el que Boca cayó 1-0 con Talleres en la Bombonera. ¿El resultado de la discusión? Fue vergonzoso: el Cabezón liquidó al periodista revelando una anécdota: "Yo te vi agarrarlo del cogote".

La mesa del programa de deportes se caldeó. Las miradas de Mariano Closs, Diego Latorre, Miguel Simón, Luciana Rubisnka y Marcelo Benedetto, quienes también forman parte de cada tema de fútbol que analizan, denotaron incomodidad en el ambiente. Fantino apuró a Ruggeri y este se tomó venganza. Tal y como le tiró una patada voladora a José Luis Chilavert en aquel Vélez - San Lorenzo del 6 de agosto de 1996.

"Te reitero de nuevo: ¿Vos no eras mala leche?", le consultó el conductor al campeón del mundo en México 1986 con la Albiceleste. "Yo iba a trabar la pelota, quería trabar la pelota, no iba a lesionar. No lesioné a nadie. Jugué 20 años". Fantino lo interrumpió y le resaltó: "No, no. Eso no es una explicación". Y le repreguntó: "¿No le pegasate a Careca Junior?". Y el ex futbolista de Boca y River elevó el tono de voz: "¿Y pero qué tiene que ver?. Careca me pegó un piñón y me rompió la cara. Que se la banque él también".

El momento de la explosión de la discusión entre Fantino y Ruggeri al aire de ESPN:

Fantino: "Fuiste a buscar a Careca tres años después".

Ruggeri: "Sí, claro".

Fantino: "Eso es de mala leche".

Ruggeri: "No, yo le avisé. Él la busqué".

Fantino: "¿Cómo le vas a avisar? ¿Sos un sicario?".

Ruggeri: "Yo le avisé porque no lo conocía".

Fantino: "¿Y con Chilavert estabas con una emoción violenta?".

Ruggeri: "No, porque yo no hice nada ese día y me escupió".

Fantino: "¿Cómo que no hiciste nada? No se justifica una cosa con la otra"

Ruggeri: "¿Justifica que te escupa la cara? Yo te quiero ver... Mirá que te vi agarrar del cogote a uno, eh... En la calle. Lo levantaste y te dije: 'Largalo'".

Fantino: "Pero es diferente. Se había metido con mi familia".

Ruggeri: "Este se hace el vivo, se hace el vivo. Los quiero ver a todos en momentos críticos y ver cómo reacciona cada uno de nosotros".