Adiós a los muebles bajo mesada: la nueva tendencia de 2026 en las cocinas

Una nueva tendencia de decoración busca dejar atrás las puertas tradicionales de los muebles bajo mesada y propone una alternativa más económica, práctica y fácil de renovar: las cortinas de tela. El recurso, inspirado en las antiguas cocinas europeas, volvió a instalarse con fuerza en 2026 y permite cambiar la estética del ambiente sin realizar reformas.

La propuesta recupera el espíritu de las llamadas café curtains, cortinas cortas que durante años fueron características de cafés y cocinas. Ahora, además de utilizarse en ventanas, los textiles aparecen en muebles, despensas y distintos sectores destinados al almacenamiento.

Cortinas en lugar de puertas: cómo funciona la tendencia

La idea es colocar una tela delante del espacio de guardado para reemplazar las puertas del mueble. De esta manera, el interior queda oculto, pero se mantiene un acceso rápido a los objetos que se utilizan diariamente.

Una de las principales ventajas está en que no hace falta cambiar toda la estructura existente. La cortina puede instalarse sobre un bajo mesada que ya está en la cocina y permite actualizar su apariencia sin afrontar una reforma importante.

Además, el textil introduce un elemento decorativo que puede modificar por completo el ambiente. Los colores, estampados, rayas y diferentes largos permiten adaptar la propuesta a distintos estilos, desde una cocina más clásica hasta espacios con una estética más relajada.

Por qué gana espacio en las cocinas

El costo es uno de los factores que explican su regreso. En lugar de comprar puertas nuevas o reemplazar un mueble completo, alcanza con elegir una tela y un sistema sencillo de sujeción. Esto también facilita renovar el ambiente cuando se busca cambiar la decoración.

La practicidad es otro punto a favor. Las telas pueden retirarse para lavarlas y volver a colocarse, algo especialmente útil en una zona donde suelen acumularse humedad, polvo o restos de comida.

También pueden resultar funcionales en muebles pequeños o rincones donde una puerta tradicional ocupa espacio y dificulta el acceso. Al correrse o abrirse fácilmente, permiten tener los elementos guardados al alcance de la mano.

Qué tela conviene elegir

Como se trata de un sector expuesto a humedad y suciedad, conviene priorizar telas lavables y sencillas de mantener. El algodón, el lino y algunas mezclas pueden adaptarse bien si permiten una limpieza frecuente.

El recurso suma color, textura y calidez a las cocinas actuales.

El sistema de colocación también puede variar según el mueble. Se pueden utilizar barrales pequeños, rieles o incluso velcro, una alternativa que permite retirar la tela con facilidad y ajustar la instalación a diferentes medidas.

Cerca de la pileta o de la zona de cocción, además, es importante evitar materiales difíciles de limpiar. La practicidad debería ser una prioridad para que el recurso decorativo no termine convirtiéndose en una tarea adicional de mantenimiento.