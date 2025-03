¿Cuál es el riesgo de poner una taza de cerámica en el microondas?

Qué objetos no usar para calentar en el microondas

Al momento de colocar algunos objetos dentro del microondas no solo deben considerar determinados factores como que no se encuentre muy lleno de comida, su tamaño para que no le provoque problemas al disco pero más que nada la composición de sus materiales. Esto puede impactar de gran manera en algunas tazas de cerámica.

Es un electrodoméstico que puede ser de gran utilidad para acelerar tiempos en caso de que se necesite elaborar un plato o que se disponga de pocos minutos para calentar la comida. Aunque antes de colocar algo es necesario considerar que no todos los objetos son aptos para recibir las ondas de calor que se desprenden de los laterales.

Qué objetos no usar para calentar en el microondas

"Cuando era chica, mi mamá a veces decía que tal cosa la tenía hacía 30 años y me parecía una eternidad. Mi taza de chiquititas tiene 27", expresó Mcwelschen, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la foto, se puede apreciar que el recipiente se encuentra conservado en perfectas condiciones y que pareciera recién sacado del envase. A juzgar por la foto, si es apto para recalentar.

Aquellas tazas de cerámica que se encuentren decoradas con elementos metales o conductores de electricidad no se deben colocar dentro del microondas porque podrían generar chispas. Estas últimas en algunos casos no pasan a mayores pero hay situaciones en la que son las causantes de provocar un incendio que no solo dañará al electrodoméstico sino a los objetos que tenga cerca y generar cambios en la corriente eléctrica.

¿Qué objetos no colocar dentro de un microondas?

Al momento de pensar en recalentar una comida o descongelarla, se debe considerar que hay determinados objetos que se encuentran en la cocina que no son aptos para ser sometidos a una cierta temperatura.

Objetos de aluminio: se puede fundir y provocar que salten los fusibles del hogar.

se puede fundir y provocar que salten los fusibles del hogar. Objetos de vidrio: en caso de que se trate de un objeto delgado puede explotar ante la presencia del calor y dañar el alimento.

en caso de que se trate de un objeto delgado puede explotar ante la presencia del calor y dañar el alimento. Objetos de metal: es un material que conduce la electricidad.

es un material que conduce la electricidad. Objetos de plástico: al estar en contacto con el calor se pueden deformar o provocar que se desprendan ciertas partículas que contamien la comida que resguardan.

Al momento de utilizar un objeto con el fin de recalentar comida dentro del microondas se debe considerar que se esté se encuentre apto para ser colocado en el interior. Hay recipientes de vidrio y de plástico que al ser comprados vienen con una indicación muy visible que su uso es compatible con las funciones del electrodoméstico, por ende su uso es más que seguro y no representa riesgos.