¿Antes o después de que hierva el agua? El secreto para cocinar pasta sin que se pegue

Cómo evitar que la pasta se pegue

Hay distintos tipos de pastas para elaborar, pero la gran mayoría necesita de una cocción en agua hirviendo para que quede lista y pueda ser colocada en un plato. El proceso de elaboración es uno de los más importantes porque cualquier error podría provocar que el alimento se adhiera a la superficie de la olla y se transforme en un verdadero desperdicio.

Lo más aconsejable al momento de preparar pasta es mirar el empaque para determinar lo que el fabricante considera como ideal para que la comida pueda ser disfrutada, debido a que no todas las elaboraciones merecen el mismo trato. Algo que también aplica para aquellas comidas que fueron compradas en casas de pastas, que disponen de otro tipo de proceso porque son frescas y tiene que consumirse en el día.

¿Cómo evitar que la pasta se pegue?

Una de las recomendaciones que más se difunde al momento de preparar pastas es que el agua dentro de la olla debe estar acompañada por la presencia de sal o en algunos casos de aceite. Sin embargo, lo particular de este consejo es que no son los responsables de que la comida no quede adherida a la superficie del recipiente que se utiliza para cocinar.

El verdadero secreto está en que se debe hacer uso de una cantidad considerable de agua y que la misma cubra por completo a la pasta cuando se la coloca. Por otro lado, el objeto elegido para cocinarla tiene que ser uno grande y que permita que los fideos puedan moverse con cierta facilidad mientras se cocinan. También se aconseja que se revuelva un poco después de verterla. Esto provocará que la comida obtenga su estado ideal para ser degustada.

"Cuanta más agua, más espacio tendrá la pasta para moverse libremente y habrá menos riesgo de que se pegue. Si no está en plena y verdadera ebullición, tenderá a pegarse más y tardará más en cocer", expresan desde Directo al Paladar sobre uno de los secretos para elaborar un pasto de pasta sin problemas y asegurando su calidad en todo momento.