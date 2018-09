Tras un largo silencio, Patricia Bullrich volvió a referirse a Santiago Maldonado con una bochornosa frase

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a hablar de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado y reafirmó su defensa de la Gendarmería con frases provocadoras.

La funcionaria le concedió una entrevista a Perfil en la que le preguntaron por "¿qué le quedó?" del tiempo en que la sociedad reclamaba su renuncia por la desaparición del joven artesano.

"Me quedó una enseñanza muy importante: cuando uno está convencido de que tiene la verdad hay que sostenerla aunque no sea políticamente correcto. Había puesto toda la capacidad técnica y la sensibilidad de mi equipo y de la Gendarmería para saber qué había pasado ahí, y sabíamos que la Gendarmería no se lo había llevado, no había una desaparición forzada, era todo un montaje político muy perverso", aseguró.

Y agregó: resistir en la verdad nos dio una enseñanza muy importante que nos sirvió para ganar confianza en la sociedad, ganar confianza en la Gendarmería y fue torcer una historia en la que el relato le gana a la realidad.

Bullrich también fue consultada sobre si vio la película sobre Maldonado realizada por Tristán Bauer y respondió con una provocativa frase: "Somos republicanos, desarrollistas, productivistas y no populistas. Tenemos una idea de la Argentina como un gran país de clase media".