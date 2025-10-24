EN VIVO
Limitá la cantidad de YouTube Shorts que podés ver en 5 pasos

YouTube presentó una nueva función destinada a controlar el tiempo que pasamos mirando Shorts, sus populares videos cortos de desplazamiento infinito.

24 de octubre, 2025 | 14.43

Con esta actualización, YouTube permitirá establecer límites diarios de visualización para fomentar hábitos digitales más saludables y reducir la adicción al contenido breve.

La medida se enmarca dentro de las políticas de “Bienestar digital” de Google, que ya incluyen recordatorios de descanso, control del tiempo frente a la pantalla y notificaciones silenciosas por la noche. Esta novedad busca darle al usuario más control sobre su consumo y ofrecer herramientas concretas para equilibrar el uso diario de la app.

Cómo activar el límite diario de Shorts

  1. Abrí la aplicación de YouTube en tu celular y asegurate de tener la última versión instalada.

  2. Tocá tu foto de perfil (arriba a la derecha) y accedé al menú Configuración.

  3. Ingresá a la opción “Bienestar digital” o “Tiempo de pantalla”, según la versión de tu app.

  4. Dentro de la sección “Límites de Shorts”, elegí el tiempo máximo diario: puede ser de 15, 30, 60 o 90 minutos.

  5. Una vez que alcances ese límite, YouTube mostrará una alerta e interrumpirá automáticamente la reproducción hasta el día siguiente.

Una medida para cuidar el tiempo online

El sistema funciona de manera similar al control de tiempo de TikTok o Instagram Reels, pero con mayor personalización. La app registra el tiempo efectivo que pasás dentro del feed de Shorts y no cuenta otros usos, como mirar videos largos o escuchar música.

YouTube también ofrecerá estadísticas semanales sobre el tiempo consumido y la posibilidad de modificar o eliminar el límite en cualquier momento.

Esta actualización busca responder a una de las mayores críticas hacia los formatos cortos: su capacidad para mantener al usuario desplazando sin fin. Con los nuevos límites, YouTube busca equilibrar entretenimiento y bienestar, ayudando a que cada usuario decida hasta dónde quiere mirar.

