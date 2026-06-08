YouTube Premium Lite gratis: quiénes pueden tenerlo sin pagar y cómo activarlo hoy

La integración de Google AI Pro y YouTube Premium Lite está disponible en Argentina y en más de 40 países desde mayo de 2026. El beneficio aplica a España y otros países de América Latina como Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Ecuador, entre otros. Sin embargo, México ha quedado fuera de la lista de naciones donde este beneficio se activa automáticamente.

Quiénes califican exactamente

No basta con tener Google AI Pro: hay que cumplir condiciones específicas. Para recibir el beneficio se requiere contar con un plan individual de Google AI Pro —mensual, anual o gestionado por un tercero— en estado activo y pago. Los usuarios en período de prueba no califican hasta que su suscripción se convierta en paga. Los planes Google One de 5 TB y 10 TB también están incluidos dentro de la elegibilidad.

Si tenés un plan familiar, el beneficio solo va para el administrador. Los demás integrantes del grupo no reciben el beneficio y pueden seguir viendo anuncios. Solo el administrador del plan familiar accede a YouTube Premium Lite.

Por qué algunos no lo reciben aunque cumplan los requisitos

Este es el caso que genera más confusión. La activación es totalmente automática. Pero hay un caso en el que el beneficio no se activa de inmediato: si el usuario ya tiene una suscripción independiente de YouTube Premium o YouTube Premium Lite activa. En ese caso, la suscripción existente continúa sin cambios y Google no la cancela de forma automática. Si el usuario decide cancelar su plan independiente, el YouTube Premium Lite incluido en Google AI Pro se activa de manera inmediata.

Si pagás tu suscripción a YouTube por separado y querés aprovechar el beneficio, cancelá esa suscripción desde YouTube o Google One y el Lite incluido en AI Pro se activará solo. Si el pago de la suscripción falla, Google otorga un período de gracia de tres días antes de suspender los beneficios.

Cómo verificar que está activo

El proceso de verificación lleva menos de un minuto. Entrá a one.google.com desde el navegador o abrí la app Google One, andá a "Beneficios" y buscá el apartado de YouTube. Si el Lite está activo, verás la confirmación. Si no aparece y cumplís los requisitos, esperá 24 horas: la activación puede demorar un ciclo de facturación.

Qué incluye y qué no incluye el Lite

La diferencia con Premium completo es importante. YouTube Premium Lite elimina anuncios en la mayoría de los videos de la plataforma y habilita la reproducción en segundo plano y la descarga de contenido para ver sin conexión. Pero todo el contenido musical queda fuera: seguirás viendo anuncios en videos de música y no podrás reproducirlos en segundo plano. Los Shorts tampoco están cubiertos, y los banners publicitarios seguirán apareciendo mientras navegás por la app. YouTube Music Premium tampoco está incluido.